Simeone, il Cholito non si muove da Napoli: il Torino deve arrendersi (Repubblica).

L’intreccio di mercato tra Napoli e Torino non si farà. È bastato quello estivo con la maxi trattativa che ha vestito Alessandro Buongiorno di azzurro. Il capitano granata è diventato una colonna del progetto Conte. Il Toro adesso vorrebbe tanto completare un’altra operazione, ma a parti invertire. L’infortunio di Duvan Zapata ha cambiato le prospettive di un campionato cominciato con il ruolo di sorpresa. Il Torino sta soffrendo e cerca un attaccante importante per rilanciarsi a gennaio. Il pensiero fisso è Giovanni Simeone che garantisce gol e grinta da vendere. Le avances granata nei confronti del Napoli durano ormai da mesi, ma la risposta è ferma e cortese. “Grazie, ma Giovanni non si muove”.

Simeone mai in prestito

Non è tanto una questione di valutazione – il Napoli ovviamente non si priverebbe mai del Cholito in prestito – ma di opportunità. Simeone ha la fiducia di Antonio Conte che lo ha rilanciato in questo avvio di stagione e rinunciare ad una risorsa così preziosa a metà campionato potrebbe essere controproducente. Al diretto interessato poi piace tanto restare in azzurro: non ha mai nascosto il suo amore per il Napoli ma anche per Napoli, dove è stato praticamente adottato sin dal primo giorno. Difficile, dunque, aprire una breccia in una decisione già presa. (…) Ha accettato il ruolo di vice Lukaku con determinazione. Conte gli sta dando spazio soprattutto nei finali di gara e il Cholito è spesso protagonista.

Giovanni Simeone, ha rilasciato una lunga intervista ieri ai canali della Seria A, parlando del Napoli e di Conte, ma non è detto che il suo futuro sia in azzurro. Secondo quanto riporta Tuttosport oggi, l’attaccante, poco utilizzato nella formazione di Conte, è tra le prime richieste di Vanoli a Vagnati.

“Alla luce di tutto ciò il Cholito potrebbe essere messo sul mercato ma De Laurentiis per cederlo chiederà 15 milioni. E da questa cifra non ha nessuna intenzione di indietreggiare. Vagnati, dal canto suo, in un primo momento aveva (indirettamente) proposto un prestito con diritto ma considerate le pretese del produttore cinematografico accetterebbe anche l’obbligo di riscatto.

Il problema, però, è la cifra e qui entra in scena Cairo. Il direttore tecnico granata deve avere a disposizione una cifra comunque importante per avere qualche speranza di portare l’argentino a Torino. Con 12-13 milioni, per esempio, potrebbe superare l’intransigenza del presidente del Napoli. O perlomeno provarci”.

