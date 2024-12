I granata vorrebbero Simeone ma sul Cholito c’è il veto del tecnico che invece non si opporrebbe all’addio in prestito di Ngonge

Ngonge può andare via, Conte non lo trattiene. Il Torino può prenderlo in prestito (La Stampa)

Il quotidiano torinese La Stampa scrive del Torino che cerca una punta. La cerca per sostituire Zapata e quindi vorrebbe una punta centrale. Ma Conte non vuole lasciar partire Simeone. Simeone no, Ngonge sì.

Scrive La Stampa con Francesco Manassero:

Il Torino ha ripreso i contatti con il Napoli per ribadire la sua preferenza e formulare una nuova proposta. La risposta è un campo che si allarga. Il preferito infatti è e resta Giovanni Simeone, per il quale il direttore sportivo Vagnati è pronto ad un rilancio – inserendo l’obbligo di acquisto a giugno a determinate condizioni – per avvicinare i desiderata della società di De Laurentiis. Ma, mentre l’ostacolo più alto da superare sembra essere rappresentato da Conte, che lo considera il vice Lukaku e non lo lascerà partire senza un sostituto adeguato (Bonny del Parma?), nei discorsi è finito anche Ngonge, attaccante belga di 24 anni che veste l’azzurro dallo scorso inverno, prelevato per 18 milioni dal Verona.

Ngonge è in lista di partenza

È in lista di partenza per alleggerire un reparto che conta 7 elementi pur giocando solo una competizione. E, in questo caso, l’allenatore non farebbe resistenza, l’ha utilizzato appena 107’ e l’affare si potrebbe concludere anche in prestito secco. Semmai, una riflessione in più la farebbe il Torino, che cerca una punta d’area di rigore. Come Simeone, appunto. Ma anche come Arnautovic che sta diventando la prima vera alternativa al Cholito.

