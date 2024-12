Pogba al Corinthians, il sito di escort Fatal Model si è offerto di pagare lo stipendio

Il Corinthias smentisce: “Abbiamo ricevuto una email ma non sono in corso trattative”. Il club si riente al completo a centrocampo e nutre dei dubbi sul francese

Il futuro di Paul Pogba è un incognita. Tornerà a marzo dalla squalifica ma intanto si fa un gran parlare della sua prossima squadra. Al momento è svincolato, ha rescisso il suo contratto con la Juventus e ha voglia di tornare sui campi da gioco. L’ultima suggestione lo vede vicino al Corinthians, club brasiliano.

La possibilità ha entusiasmato i tifosi brasiliani ma l’ingaggio del francese è piuttosto oneroso. Come riporta Rmc Sport però è arrivata una proposta insolita. “Il sito di escort Fatal Model ha pubblicato un annuncio sui social network in cui si impegna a coprire una parte dello stipendio del nazionale francese“.

La strana proposta del sito di escort per portare Pogba al Corinthians

Il sito “offre dai tre ai quattro milioni di real (tra 460.000 e 620.000 euro) in cambio dell’esposizione del suo marchio sui prodotti del club“. Nel suo messaggio la società afferma addirittura di aver avviato un confronto con il club. “Fatal Model conferma la notizia di aver avviato trattative con il Corinthians per una sponsorizzazione che consenta l’ingaggio di Paul Pogba“. “Saresti il ​​benvenuto in Brasile, Pogba! Ti accoglieremo a braccia aperte“, aggiunge l’azienda in francese.

Il Corinthians, imbarazzato, ha risposto:

“Il dipartimento Marketing dello Sport Club Corinthians Paulista comunica di aver ricevuto un’e-mail dalla società Fatal Model, ma non sono in corso trattative. Il club ringrazia la società per il suo interesse“.

Secondo Globo Esporte il Corinthians che si ritiene ben attrezzato a centrocampo e i dirigenti metterebbero in dubbio anche lo stato di forma del giocatore e il rischio che firmi senza sapere in che condizioni si trova.

