Mbappé è una bomba inesplosa, niente è più stupido che psicanalizzare il Real Madrid (El Paìs)

“Ci sono poche cose più interessanti e stupide, e alle quali dedichiamo più tempo e risorse quando si parla di calcio, che psicanalizzare il Real Madrid”, scrive El Paìs. Che, poi, continua, “in realtà, scrivere di calcio ha già un peso malinconico e assurdo”.

Ma “provare a farlo con il Real Madrid è, se possibile, ancora più divertente: un club la cui gloria nel 21esimo secolo si basa su un colpo di testa allo scadere dei tempi di recupero in un’orribile finale di Champions League che aveva perso e che aveva comportato conseguenze sconosciute. Essendo una squadra che vince tante volte giocando peggio della rivale, come distinguere il suo vero stato quando perde?”.

Manuel Jabois sfotte: il Real è “in uno stato così depressivo che buona parte dei tifosi, orfani di grandi vittorie, hanno cominciato a festeggiare che Mbappé ha gli addominali”.

“Non sai mai cosa aspettarti dal Real Madrid, tranne che sarà sempre lì, non importa come giochi o con chi giochi. I due terzini sinistri provengono – oggi, adesso, non sappiamo domani – da una squadra di metà classifica, e ciò accade in una fascia in cui Vinicius o Mbappé sono dinamite e che è stata occupata negli ultimi trent’anni da Roberto Carlos e Marcelo. Il terzino destro non sta meglio. È un problema? A volte può essere anche una virtù, non chiedetemi come. La vita è complicata e il Real Madrid è il club più adatto per viverla con l’insensatezza che merita”.

Nel calcio bisogna sempre rispettare i tempi verbali. Ad esempio, Mbappé. Di giocatori come Mbappé bisogna scrivere a partita finita, mai prima. Lo stesso che possiamo dire poiché Bellingham è un acquisto riuscito che promette tutto ciò che si vede in futuro, di Mbappé non si può dire che sia stato un brutto acquisto o un acquisto disastroso, a meno che non sia stato ingaggiato per il primo quarto di campionato. A volte sembra una di quelle bombe che non sono esplose in una guerra che non sai se è recente, e esploderà da un momento all’altro, o di un secolo fa, e si può maneggiare con gioia. Credere alla seconda è sconsiderato”.

