Mbappé: «L’accusa di stupro? Ancora mi sento con la persona con cui ho passato la notte a Stoccolma»

Intervista del francese a Canal+: «Non sono depresso, sono stato molto stanco. In Nba hanno quattro mesi di vacanza, noi due»

Mbappé rompe il silenzio e lo fa con un’intervista a Canal+.

Ecco le domande e le risposte:

Le critiche.

«Sono stato descritto come super maturo. La gente ci vede come robot. Siamo umani come tutti gli altri. Le persone ci criticano e ci lodano. Ma quando colpiscono i tuoi cari… Qui (a Madrid) non ho alcun contatto con la televisione francese. Non la guardo. Sono piuttosto i miei che la guardano e mi dicono».

Il futuro.

«Non so mai cosa succederà. La mia carriera è un lungo fiume di incognite».

Cosa è successo a Stoccolma, dove lei è stato collegato a una presunta violenza sessuale.

«Sono rimasto sorpreso. Mi sorprende sempre. Queste sono cose che accadono e non le vedi arrivare. Non ho ricevuto nulla, nemmeno una citazione. Leggo come tutti gli altri. Il governo svedese non ha detto nulla. Non mi preoccupa. È solo un equivoco, non sono mai stato preoccupato per il rumore che percepivo. Ho sempre avuto la stessa intenzione, cioè concentrarmi sul mio lavoro e vedere come va a finire. Se la giustizia mi convoca, vado. Ho avuto cinque giorni liberi, ho deciso di partire. Dovevo andare da qualche altra parte, ma l’allenatore mi ha detto di andare in un posto meno esposto. Ma io sono Kylian e sono notato ovunque. C’erano molte persone fuori dal mio hotel. Al ritorno atterro e scopro le notizie. Sono ancora in contatto con la persona con cui ho passato la notte, ci parliamo».

Le aspettative.

«Da quando avevo 14 anni, tutti mi dicevano che sarei diventato grande. Ma quando sei grande, a volte ti senti piccolo. Se avessi potuto, ci sono un sacco di cose che avrei potuto cambiare. Cose importanti o non importanti».

Il suo impegno per le cause sociali e la sua critica all’estrema destra francese.

«La mia Francia è una Francia piena di diversità, dove non imponiamo ai giovani ciò che dovrebbero essere. Sono cresciuto con le nostre differenze a Bondy (il suo quartiere natale alla periferia di Parigi). A Monaco ho conosciuto un’altra cultura. Dopo, sono diventato Kylian, e quando sei conosciuto, sei accettato comunque. Ma ho sempre voluto esprimermi come cittadino. Sono una persona aperta al dialogo. Quando vedo qualcosa che mi colpisce, rispondo. Quello che è successo in Francia mi ha commosso. Siamo cittadini francesi. Nessuno è perfetto, non posso essere biasimato per aver cura del mio paese».

La sua situazione con la nazionale francese.

«Ci sono difficoltà nella vita che devono essere affrontate. Ma non rinnegherò mai me stesso. A volte ho rivendicato le cose, a volte sono cadute su di me. La nazionale francese è sempre stato il top per me. Il mio amore per la nazionale francese non è cambiato. Sì, mi manca, perché non sono lì da molto tempo. A settembre ho chiesto all’allenatore di non andare. Ero appena arrivato a Madrid. Ho avuto una vacanza super breve. L’allenatore (Deschamps, ndr) ha insistito affinché andassi. Dopo ottobre mi sono infortunato, non ero in lista, stavo parlando con loro, e l’allenatore mi ha detto che era meglio non chiamarmi. Lui è il capo, io sono sotto di lui. Volevo andare, ma non posso dire perché non mi hanno chiamato».

Il calendario.

«Ho una visione diversa. Se vuoi che giochiamo, giocheremo. Ma non abbiamo tempo per recuperare. Ho sempre voglia di giocare. Ma dateci le vacanze. In Nba hanno quattro mesi di vacanza. Noi andiamo via per due settimane. E per la seconda settimana, corri di nuovo. Non è una vacanza. Quando guardo la classifica degli atleti più pagati, ci sono altri sport. È vero che guadagniamo un sacco di soldi. Non sto dicendo che non vogliamo giocare, ma desideriamo anche riposare. Quando sono in vacanza, mi piace, perché il mio tempo è prezioso. Faccio mille foto. Ma alla fine, non è abbastanza…».

Il suo brutto Europeo.

«All’Europeo sono crollato, ero stanco. Volevo rimanere perché dai tutto per la nazionale francese. Ma è stato estenuante. Sono andato subito in vacanza. Non ho aspettato. Sono stato presentato a Madrid e poi sono andato in vacanza».

Il suo arrivo a Madrid.

«Ho sempre sognato il Real Madrid. Non so quando o come, ma sapevo che avrei giocato qui. Ho una buona memoria visiva. Il giorno prima della presentazione, c’è stata una sessione informativa di tre ore, ho dovuto tradurre per mia madre e mio padre, è stato estenuante. Il giorno dopo ho avuto un primo contatto umano con i ragazzi, poi incontro l’allenatore, Zizou è lì, il pubblico ti accoglie come un re, il presidente parla di te…».

La sua partenza dal Psg.

«Il Psg, il club, ha significato molto per me. Ho trascorso sette anni lì, è un posto super intenso. Ho trascorso sette anni straordinari. Forse l’errore che ho fatto è stato mescolare tutto. Ho avuto conflitti con le persone, ho difeso i miei diritti come giocatore, ma non ho rappresentato il club. I tifosi dicono che a Kylian non importa. Pensano che fosse un hobby per me, prima che andassi a Madrid. Guardo ancora le partite del Psg, so quanto sia difficile parlare del Psg. Ho sempre mantenuto un legame con il club, non è un legame che tagli da un giorno all’altro».

Il Psg e la possibilità che vinca la Champions.

«Guardo sempre le partite del Psg, ho giocato lì sette anni. So molto bene in che stato d’animo sono i giocatori, quanto sia difficile a causa di questa ossessione per la Champions che ho sempre avuto anch’io. Per ora spero che non la vincano, perché voglio vincerla io. In futuro spero che vincano perché la gente ha sofferto molto. Ma non ora, perché devo guadagnarmelo. Ho scritto la mia storia a Parigi. Ho battuto record, vinto titoli. Ora sono nel miglior club del mondo».

Il suo avvio al Real Madrid.

«Non è il miglior inizio di stagione, ma ci stiamo preparando per i trofei, che è ciò che conta. Abbiamo già vinto la Supercoppa Europea. L’inizio non è stato all’altezza di quello che ci aspettavamo, ma a Madrid dobbiamo aspettare la seconda parte della stagione. Lì sei giudicato».

Il sostegno dei tifosi madrileni.

«La gente è con te. Ti sostiene, è la cultura spagnola, la condivisione. A Parigi è un’altra cosa: “Dimostra che dobbiamo amarti”. A Madrid, ti dicono: “Vieni con noi. Tu sei parte della famiglia”.

Cosa le ha detto l’emiro del Qatar prima di partire per Madrid.

«Sono in macchina e viene fuori la notizia che l’emiro del Qatar mi farà un’offerta irrinunciabile per rimanere al Psg. In realtà mi ha detto: “Pensano che ti farò un’offerta, ma hai deciso di andartene rispetto la tua decisione. Vuoi realizzare il tuo sogno di andare al Real Madrid, grazie di tutto”. Gli ho detto che avrei dato il massimo fino alla fine della stagione. Il rapporto con l’emiro è sempre stato eccellente».

Si è parlato di una tua depressione.

«Ho avuto momenti in cui ero stanco, ma non ero depresso. Ci sono persone che sono molto depresse, dobbiamo aiutarle. A un certo punto mi sono sentito esausto, perché non ho riposato. Ho avuto delusioni sportive. Ma altra cosa è parlare per il gusto di parlare che è gratis».

La rabbia per aver perso la finale del Mondiale 2022 e il suo rapporto con Messi.

«Ero molto arrabbiato, ma lo rispetto perché è Messi. Abbiamo rotto il ghiaccio ridendo entrambi perché abbiamo combattuto una battaglia. Penso che questa finale ci abbia avvicinato».

Il Pallone d’Oro.

«Ho fatto abbastanza. Che trofeo mi resta da vincere? La Champions League, ecco perché sono nel miglior club. E l’Europeo. E perché non arrivare un giorno alle Olimpiadi? E anche i trofei individuali contano, come il Pallone d’Oro. So cosa devo fare per vincere, tante cose dentro e fuori dal campo. Quando farò tutto il necessario per vincerlo, lo vincerò».

Il suo futuro a Madrid.

«Scopri un nuovo contesto, un nuovo club, un nuovo clima, un nuovo ambiente. Apri tutti i sensi. Si tratta di osservare di più. Ho intenzione di avere successo qui. All’inizio ero troppo affamato ero impaziente. Ma ho passione e sono competitivo. A volte ha giocato contro di me. Tutti i trofei che ho vinto, voglio vincerli di nuovo. Devi dimostrare che sei un vincente e che si può sempre vincere».

La sua lotta contro le scommesse e per i diritti d’immagine con la nazionale francese.

«La cosa delle scommesse è qualcosa che distrugge le persone che conosco. L’ho fatto anche nella Nazionale, con i diritti di immagine. Non ho mai ricevuto un euro dalla nazionale francese, non eravamo d’accordo sui diritti d’immagine e sulla promozione delle scommesse sportive e del cibo spazzatura. Ho detto: “Non ci vado”. Le Graët (allora presidente Federcalcio francese) mi ha chiamato e ho detto: “Tieni la bocca chiusa, non ci vado”. Ha detto: “Hai preso un impegno”. Ma gli statuti sono stati cambiati e tutto sta andando bene, anche la federazione è felice ora».

Critiche ai suoi genitori per essere troppo presenti nella sua carriera.

«I miei genitori non mi hanno mai fatto pressioni. Mio padre non mi ha mai fatto giocare alle sei del mattino. Mi hanno fatto divertire. Sono stato io a scegliere. I miei genitori mi spingevano a scuola».

Vincere di nuovo il Mondiale.

«Al momento abbiamo raggiunto due finali, una l’abbiamo persa Dobbiamo ristabilire l’ordine. È un po’ complicato, ma abbiamo sempre saputo come farlo, come tornare al posto giusto. Se riesco a ottenere due stelle su tre sulla maglietta… Non sarebbe male».

ilnapolista © riproduzione riservata