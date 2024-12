La Fiorentina: “Bove è sveglio, vigile e orientato. Nei prossimi giorni ulteriori accertamenti”

“Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni”. Ai compagni ripeteva: «Io voglio giocare», così la squadra ha deciso di giocare contro l’Empoli

Nuovo bollettino medico della Fiorentina sulle condizioni di Edoardo Bove. Adesso il centrocampista della Viola è sveglio, orientato, ha già parlato con i suoi cari e con la squadra invitando i suoi compagni a giocare mercoledì.

Il comunicato della Fiorentina

“ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri.

Da Careggi i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici.

La Fiorentina ringrazia l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi, tutti i medici ed il personale per il lavoro svolto con grande umanità e professionalità. I ringraziamenti vanno anche a tutto il Popolo Viola e l’intero mondo del calcio che, in questo momento così delicato, hanno dimostrato grande vicinanza e attenzione con i loro messaggi ed il loro sostegno che hanno dato grande conforto sia al Club che ad Edoardo ed alla sua famiglia“.

Bove ai compagni: “Io voglio giocare”

Il direttore generale della Fiorentina Ferrari a Sky:

«Ci diceva ‘Io voglio giocare, io voglio giocare’. A parte tutto sta sentendo, aldilà dei tifosi Viola, tutta la vicinanza del mondo del calcio, dello sport e della politica. Dal punto di vista sanitario ora ci sono in corso tutte le analisi sul ragazzo, la cosa bella è che si è risvegliato stamattina cosciente, lucido, senza bisogno dei macchinari. Ci possono essere conseguenza sulla carriera del calciatore? E’ presto, ci auguriamo di no, ma sono analisi che verranno fatte nei prossimi giorni».

C’è anche la conferma della società:

“ACF Fiorentina informa che, viste le notizie rassicuranti arrivate in giornata e dopo la videochiamata che Edoardo ha voluto fare con tutti i suoi compagni, il Mister e lo staff tecnico riuniti al Viola Park, la squadra ha deciso di tornare subito in campo e preparare la sfida con l’Empoli di mercoledì. Il Presidente Commisso è in costante contatto con la Dirigenza Viola e la Famiglia di Edoardo ed è stato rassicurato dal padre del ragazzo sulle sue condizioni di salute in attesa di poter parlare direttamente con lui nelle prossime ore“.

