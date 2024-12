Dalle proteste allo spavento: il dramma di Bove ha riportato il calcio alla ragione (Guardian)

“Un attimo prima che crollasse si stavano accapigliando per un gol annullato, un attimo dopo niente aveva più importanza”

“Un attimo prima che Edoardo Bove crollasse, sembrava che un gol annullato fosse la cosa più importante al mondo. Fiorentina e Inter aspettavano un controllo del Var per confermare se la palla fosse davvero uscita prima che Dumfries la servisse a Lautaro Martínez per il gol. Giocatori e allenatori stavano esprimendo il loro disaccordo nei soliti termini teatrali”. E poi, scrive il Guardian, un attimo dopo “non importava più niente”. Nicky Bandini coglie il cambio repentino di scena: come se il dramma avesse riportato il calcio alla ragione, rendendo ridicolo tutto ciò per cui un attimo prima si stavano accapigliando.

“Bove non si era intromesso nella discussione, aspettando nella metà più lontana del campo. Si è inginocchiato per un momento, presumibilmente per allacciarsi una scarpa, ma in realtà stava usando le mani per tenersi fermo sul manto erboso. Dopo essersi rialzato, ha fatto una manciata di passi, poi è crollato accanto a Calhanoglu”.

In quella frazione di secondo “una partita di calcio è diventata un ripensamento. Dumfries, il primo a vedere cosa era successo, si è girato verso le panchine e ha gridato aiuto. Forse era il suo tono, o qualche altro segnale, ma il riconoscimento dell’urgenza della situazione si è diffuso immediatamente. Giocatori e staff sono corsi in tutte le direzioni: verso Bove, verso l’ambulanza, verso i dirigenti, l’uno verso l’altro”.

“Gli avversari che avevano litigato poco prima ora si tenevano le braccia intorno alle spalle, nascondendo Bove alla vista. Le uniche urla all’interno dello Stadio Artemio Franchi provenivano da un gruppo di giocatori che non riuscivano a capire perché l’ambulanza non fosse entrata in campo”.

Tutto ciò che è accaduto dopo è cronaca, per fortuna adesso Bove pare stia molto meglio.

