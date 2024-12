Kvaratskhelia e il Napoli potrebbero farsi il regalo di Natale: il rinnovo fino al 2029 (Corsport)

Accordo anche sulla clausola. Giovedì per Lazio-Napoli c’era Zaccardo dell’entourage di Kvara: è l’uomo che lo segnalò al Napoli

Kvaratskhelia e il Napoli potrebbero farsi il regalo di Natale: il rinnovo (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

All’improvviso Kvara e il Napoli di nuovo vicini. Più vicini in quella che ormai può serenamente considerarsi un’estenuante di trattativa di rinnovo. Il gioco delle parti entrato nel vivo in estate nel corso degli Europei, quando l’entourage di Khvicha mostrò segnali di rottura e il tandem De Laurentiis-Manna partì per la Germania per incontrare il giocatore e il suo agente e confezionare una proposta importantissima, ha prodotto l’ennesimo colpo di scena da fine ottobre: dall’incontro tra il ds e l’agente Jugeli dopo la vittoria con il Milan a San Siro, agli sviluppi degli ultimi giorni.

La novità è la seguente: le parti si sono avvicinate, a quanto pare anche un bel po’, e hanno ripreso a lavorare alla definizione di un’intesa che dovrebbe portare Kvaratskhelia a firmare il prolungamento fino al 2029, con aumento d’ingaggio, bonus e clausola determinati in maniera tale da far felici tutti.

Tra l’altro giovedì all’Olimpico, in occasione della partita di Coppa Italia contro la Lazio, in un palco riservato della Tribuna Autorità c’era Cristian Zaccardo, membro dell’entourage di Kvara e anzi l’uomo che lo segnalò al Napoli nella delicata fase transitoria tra il Rubin Kazan e la Dinamo Batumi. Un segnale, un indizio che non è passato inosservato nella gelida notte romana (per il risultato e il clima, certo).

Il Manchester United piomba su Kvaratskhelia, pronto un contratto di cinque anni a 8 milioni netti (Gazzetta)

Ecco cosa scrive Sportmediaset:

La Premier League piomba su Kvaratskhelia e a fare sul serio è il Manchester United. Che cerca una punta esterna (il modulo preferito del nuovo allenatore Amorim è il 3-4-3). United pronto a tentare il georgiano con un contratto di cinque anni a 8 milioni netti a stagione più uno di bonus facilmente raggiungibili. Un’offerta economicamente in linea con quella estiva fatta per venire, al procuratore del georgiano, dal Psg da 10 milioni.

L’idea del Napoli è quella di rinnovare e andare avanti insieme, ma a oggi non c’è accordo tra le parti. Il club del Presidente De Laurentiis ha già presentato la sua proposta da 6 milioni, bonus compresi e oltre quella soglia non intende spingersi (ci sono da rispettare parametri finanziari perché il bilancio sia sempre in attivo e virtuoso), mentre come detto lo United offre 3 milioni in più.

