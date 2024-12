Koulibaly, l’Al-Hilal lo esclude dalla lista Champions: sarà ceduto. Andrà alla Juventus?

Marca: decisione presa dal club, per i dirigenti il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Giuntoli lo vorrebbe a Torino

Secondo quanto riportato da Marca, il brasiliano sarà inserito nella lista invernale per la Champions League asiatica al posto di Kalidou Koulibaly, difensore ex Napoli e Chelsea, che probabilmente cambierà aria. Il senegalese infatti concluderà la sua esperienza nel club arabo, trovando un accordo per la rescissione consensuale del suo contratto oppure venendo ceduto in prestito fino al termine dell’accordo, che scadrà nel 2026. Andrà alla Juventus, come ha scritto il Napolista un paio di settimane fa?

Leggi anche: Koulibaly: «Conte porterà il Napoli al limite mentale e fisico per capire su chi contare»

La decisione è stata presa dalla società dopo che i dirigenti hanno ritenuto che il rendimento di Koulibaly fosse al di sotto delle aspettative nell’ultimo periodo.

Da quando ha lasciato il Napoli Koulibaly non è più riuscito a ripetere le stagioni strepitose fatte in azzurro. Nel 2022 in Spagna il difensore fu inserito tra i 12 giocatori che, secondo Marca, avevano fatto malissimo in stagione. Il motivo? il pessimo periodo che sta trascorrendo a Londra.

Leggi anche: Marca istituisce il premio ‘The Worst’: c’è anche Koulibaly

Giuntoli bussa a Koulibaly: ma lui rinuncerebbe a 30 milioni per la Juventus?

Pazza (nemmeno tanto) idea di Cristiano Giuntoli che non sa come rinforzare la difesa della Juventus. E allora ha pensato che si potrebbe riportare in Italia Kalidou Koulibaly che da un paio di stagioni è a svernare all’Al-Hilal in Arabia Saudita dove è approdato all’indomani della fallimentare esperienza con il Chelsea. Koulibaly ha 33 anni compiuti a giugno. L’ultima sua stagione “vera” è stata quella 21-22. Per Giuntoli, ovviamente, resta un baluardo. La memoria è selettiva, sia in positivo che in negativo. La Juventus è in emergenza là dietro. Bremer è out. Ci sono Kalulu e Gatti che però non sembra più essere la certezza di inizio stagione, alemno per Thiago Motta.

Kalidou ha 33 anni: sente di avere ancora un futuro?

Inutile dilungarsi sul rapporto tra Giuntoli – oggi ds della Juventus – e Koulibaly. Sodalizio napoletano di lungo corso. Il problema, ovviamente, è l’ingaggio del senegalese. Lì Kalidou guadagna trenta milioni netti. Cifra con cui Giuntoli alla Juventus copre lo stipendio di cinque sei calciatori. Quindi la domanda è una sola: “caro Kalidou, vuoi tornare nel calcio che conta o ti senti un pensionato?”. Dalla risposta dipenderà il destino dell’ex Napoli. Perché Kalidou dovrebbe ridursi lo stipendio di circa l’80%. Non poco. Ha sempre una via d’uscita, potrà dire che non ha accettato per rispettare il grande amore dei tifosi del Napoli. Cosa vuoi che siano 24 milioni di euro netti buttati dalla finestra.

La Juventus sta pensando anche a un mancino, un esterno sinistro da inserire in rosa a gennaio.

ilnapolista © riproduzione riservata