Marca istituisce il premio ‘The Worst’: c’è anche Koulibaly

Dopo che tutti gli occhi degli appassionati di calcio erano puntati sul sapere chi fosse il miglior giocatore Fifa dell’anno, in Spagna si sono aperte le votazioni per premiare il ‘The Worst’. Il poco ambito premio, istituito da Marca, verrà assegnato in base alle votazioni della community. Sono ben 12 i giocatori che, secondo la testata spagnola, hanno fatto malissimo nel corso del 2022. Tra questi anche Kalidou Koulibaly, ex Napoli oggi al Chelsea, rientra nelle nomination per il premio ‘The Worst’, il motivo? il pessimo periodo che sta trascorrendo a Londra.

Nella speciale competizione lanciata da Marca figurano diverse conoscenze del calcio italiano. Sono presenti infatti, anche Zaniolo (oggi al Galatasaray) e Bakayoko del Milan ma passato due anni fa all’ombra del Vesuvio. Tra i nomi più in vista, però, ci sono quelli di Hazard, che ormai è sempre più una comparsa nel Real Madrid targato Ancelotti, e Joe Gomez del Liverpool colui che fu annebbiato dalle giocate di Kvaratskhelia nel doppio scontro in Champions League di qualche mese fa.

Altri nomi che non passano inosservato c’è quello di Aubameyang del Chelsea, mai entrato nelle rotazioni di Potter e sempre più vicino a lasciare nuovamente Londra dopo soli 7 mesi dal suo acquisto dal Barcellona. Ancora non è dato sapere quando verranno chiuse le votazioni ma uno tra questi giocatori potrà vincere questo premio di demerito basta sapere che, dopo oltre 100.000 voti, Hazard è in testa con il 55% delle preferenze. Di seguito la lista completa di tutti i giocatori candidati:

Eden Hazard (Belgio, Real Madrid), Harry Maguire (Inghilterra, Manchester United), Dele Alli (Inghilterra, Besiktas), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Chelsea), Casper Dolberg (Danimarca, Siviglia), Kalvin Phillips (Inghilterra, Manchester City), Joe Gomez (Inghilterra, Liverpool), Kalidou Koulibaly (Senegal, Chelsea), Lucas Moura (Brasile, Tottenham), Nicolò Zaniolo (Italia, Galatasaray), Tiémoué Bakayoko (Francia, Milan), Joachim Andersen (Danimarca, Crystal Palace).

