Poi, ha giocato due volte in Coppa Italia. L’ultima, contro la Lazio, è stata una serata tremenda di affanni, da dimenticare

Juan Jesus per sostituire Buongiorno, in campionato non gioca dal disastro di Verona (Corsport)

Sembra Juan Jesus l’uomo scelto per sostituire Alessandro Buongiorno che si è rotto due vertebre e starà fuori quaranta giorni. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Un centrale per un centrale. Il Napoli che sabato alle 18 sfiderà il Genoa a Marassi dovrebbe presentare Juan Jesus al centro della difesa al posto dell’infortunato Buongiorno. Ruolo su ruolo. L’altra soluzione compresa nel ventaglio delle possibilità, e dunque lo spostamento di Olivera nella posizione che occupa di solito nella Celeste, è passata evidentemente subito in secondo piano: troppo importanti i movimenti dei due terzini nello sviluppo offensivo. E così, JJ. Di nuovo, all’improvviso, nonostante sia tra i giocatori ritenuti cedibili a gennaio e in campionato non giochi da quattro mesi: dal 18 agosto a Verona. Lui, mancino naturale, molto più avanti di Rafa Marin per comporre insieme con Rrahmani la coppia di marcatori davanti a Meret.

Juan Jesus e la serata da dimenticare in Coppa Italia contro la Lazio

Quello di Juan Jesus, invece, sarà (sarebbe) un ritorno dall’inizio in Serie A dopo quindici giornate tra scorse in panchina, senza collezionare neanche un minuto: ha sostituito l’infortunato Buongiorno al Bentegodi con l’Hellas, all’esordio, e poi non ha mai più frequentato il campionato. Soltanto la Coppa Italia, due volte: nei sedicesimi contro il Palermo con gol del 3-0 a coté e poi nei trantaduesimi con la Lazio all’Olimpico. Serata tremenda di affanni, da dimenticare, da cancellare al volo già sabato se le indicazioni diventeranno scelte definitive.

Juan Jesus e Rafa Marin macchinosi e imbambolati, per Gazzetta e CorSport sono da 4 e mezzo

Il Napoli ha perso in Coppa Italia contro la Lazio 3-1 all’Olimpico. I due difensori centrali chiamati in causa, Juan Jesus e Rafa Marin, non sono stati all’altezza della prestazione; sui quotidiani sportivi fioccano infatti insufficienze per entrambi.

La Gazzetta dello Sport dà ad entrambi voto 4,5.

Juan Jesus: Capitano per una sera, ma è una di quelle complicate. Prova a mettere l’esperienza, ma soffre il passo a marce alte delle punte laziali. Rafa Marin: Non c’è intesa con Juan Jesus e Zerbin. Si fa bruciare da Noslin nell’azione del rigore, balla spesso.

Anche il Corriere dello Sport li classifica con stesso voto della Gazzetta.

Del brasiliano scrive: Contro Pedro, che viaggia a velocità doppia di gambe e pensiero, frana a ripetizione: infilato alle spalle sul rigore e sul tacco del bis. Mentre sull’ex Alaves: Da un’uscita sbagliata su Noslin, il suo uomo che smarrisce troppo spesso, nasce l’azione del rigore. Al 26esimo è già ammonito. Macchinoso, insicuro.

Tuttosport, invece, alza il voto a 5 per i centrali del Napoli.

Per Rafa Marin scrive: Se in campionato non ha mai trovato spazio un motivo c’è. Mentre Juan Jesus: Anche lui imbambolato dalla qualità della Lazio.

ilnapolista © riproduzione riservata