Juan Jesus e Rafa Marin macchinosi e imbambolati, per Gazzetta e CorSport sono da 4 e mezzo

Contro la Lazio si fanno bruciare troppo facilmente. Tuttosport dà voto 5, dell’ex Alaves scrive: “Se in campionato non ha mai trovato spazio un motivo c’è”.

Il Napoli ha perso in Coppa Italia contro la Lazio 3-1 all’Olimpico. I due difensori centrali chiamati in causa, Juan Jesus e Rafa Marin, non sono stati all’altezza della prestazione; sui quotidiani sportivi fioccano infatti insufficienze per entrambi.

Juan Jesus e Rafa Marin macchinosi e imbambolati: le pagelle

La Gazzetta dello Sport dà ad entrambi voto 4,5.

Juan Jesus: Capitano per una sera, ma è una di quelle complicate. Prova a mettere l’esperienza, ma soffre il passo a marce alte delle punte laziali. Rafa Marin: Non c’è intesa con Juan Jesus e Zerbin. Si fa bruciare da Noslin nell’azione del rigore, balla spesso.

Anche il Corriere dello Sport li classifica con stesso voto della Gazzetta.

Del brasiliano scrive: Contro Pedro, che viaggia a velocità doppia di gambe e pensiero, frana a ripetizione: infilato alle spalle sul rigore e sul tacco del bis. Mentre sull’ex Alaves: Da un’uscita sbagliata su Noslin, il suo uomo che smarrisce troppo spesso, nasce l’azione del rigore. Al 26esimo è già ammonito. Macchinoso, insicuro.

Tuttosport, invece, alza il voto a 5 per i centrali del Napoli.

Per Rafa Marin scrive: Se in campionato non ha mai trovato spazio un motivo c’è. Mentre Juan Jesus: Anche lui imbambolato dalla qualità della Lazio.

RAFA MARIN. La defensa de papel sfarfalleggia e sprofonda ma, per quel che vale, Rafa è un’anticchia meglio di Giovannino Gesù – 5

JUAN JESUS. Pedro ha quattro anni più di lui ma corre il doppio. Tralasciamo tutto il resto, anche perché il pragmatismo d’acciaio di Conte aveva già previsto tutto – 4,5

