Giuntoli non vuole dare Danilo al Napoli (Zazzaroni)

Danilo è diventato Capitan Passato. La Juve non lo vuole più e gliel’ha comunicato. Lui vuole il Napoli di Conte ma Giuntoli è contrario

Danilo è diventato Capitan Passato. La Juve non lo vuole più e gliel’ha comunicato, liberandolo da qualsiasi rimorso. Il nazionale brasiliano è l’ultimo sopravvissuto di un certo modo di essere Juventus: reset quasi completato.

Danilo piace a Conte e non vuole andare in Arabia, c’è chi sostiene che interessi al Milan. Giuntoli non sembra intenzionato a darlo al Napoli di De Laurentiis: anche i manager più scaltri hanno un cuore e soprattutto un fegato.

Paperon Giuntoli: tra i dirigenti in Italia, guadagna nettamente più di tutti: quasi 3 milioni (C&F)

Calcio & Finanza ha pubblicato un’interessante analisi sui compensi dei cda delle squadre italiane. Ha poi anche stilato la classifica dei dirigenti più pagati nel 2023/24. Tra i più pagati c’è Giuntoli. Il Managing Director Football della Juventus può essere considerato il paperone dei dirigenti italiani con una guadagno pari quasi a 3 milioni di euro (2,9 per la precisione). Nettamente il più pagato di tutti. Dietro di lui c’è il suo ceo, Maurizio Scanavino che guadagna 1,22 milioni di euro (ben 1,68 milioni in meno).

Per quanto riguarda i singoli dirigenti, Calcio&Finanza scrive:

“Il più pagato nel corso della stagione 2023/24 è stato il Managing Director Football della Juventus Cristiano Giuntoli, grazie a un compenso, tra parte fissa e variabile, di 2,9 milioni di euro. Dietro di lui Maurizio Scanavino, CEO del club bianconero, con 1,22 milioni di euro. Chiude il podio Claudio Lotito: il presidente della Lazio ha percepito 1,1 milioni di compenso durante la stagione 2023/24, superando la ormai ex ceo della Roma Lina Souloukou, ferma a 850 mila euro“.

Su Marotta, prima amministratore delegato e poi presidente dell’Inter, un velo di mistero. “Nel precedente accordo, secondo le indiscrezioni aveva un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro“.

