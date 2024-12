Juve, Giuntoli ha speso 150 milioni per tre desaparecidos: Flopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez (Ziliani)

Thiago Motta ha avallato le scelte di mercato di Giuntoli? Se le ha approvate, deve spiegare il fallimento tecnico della Juve

Juve, Giuntoli ha speso 150 milioni per tre desaparecidos: Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez (Ziliani)

Il pareggio della Juventus contro il Lecce non è passato inosservato agli occhi di Paolo Ziliani, che sui suoi canali social ha sottolineato come i bianconeri abbiano collezionato ben otto pareggi, da lui definiti “otto mezze sconfitte”. Di conseguenza, il sogno scudetto sembra progressivamente allontanarsi.

“Dice: la Juventus è un cantiere aperto, Motta è a Torino da quattro mesi e ha bisogno di tempo. Certamente. Ma se Motta è nuovo alla Juventus, Conte è nuovo a Napoli, Palladino è nuovo a Firenze, Baroni è nuovo a Roma sponda Lazio e Fonseca è nuovo al Milan. Eppure c’è chi se la cava meglio e con materiale umano qualitativamente inferiore”.

Ziliani parla di Conte che “sembra essere a Napoli da quattro anni, non da quattro mesi, talmente solida appare la quadratura del cerchio trovata con la squadra che tanti disastri aveva combinato un anno fa”.

E continua a punzecchiare la Juventus: “Dice: la Juventus fatica a prendere corpo perché il mercato è stato insoddisfacente. Pare proprio di sì, ma qualcuno dovrebbe spiegare. Perché non c’è stata una squadra che in estate abbia speso più soldi dei bianconeri per rafforzarsi”.

Infine elogia De Laurentiis: “Forse soltanto il Napoli: con la differenza che De Laurentiis pare aver speso i suoi soldi cum grano salis (Buongiorno, Lukaku e McTominay, i tre acquisti più costosi, sono diventati subito tre colonne della squadra) mentre Giuntoli sembra averli letteralmente buttati se è vero che i tre fiori all’occhiello, Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez costati la bellezza di 150 milioni (60 + 50 + 40) sono al momento tre desaparecidos: Nico Gonzalez lo trovi solo in infermeria, Douglas Luiz è scomparso da ogni radar e in quanto a ‘Flopmeiners’, pardon, a Koopmeiners, tutti si chiedono se sia lui il giocatore che nell’Atalanta sembrava RoboCop o se in bianconero sia arrivato il fratello gemello che sembra una via di mezzo tra De Ceglie e Lanzafame”.

“La domanda è: Motta ha avallato le scelte di mercato di Giuntoli? Perché delle due l’una: o le ha subite, e allora non gliene si può fare una colpa; o le ha approvate, e allora dovrebbe spiegare il perché del sostanziale fallimento del progetto tecnico”.

