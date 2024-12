Conte: «Simeone mi ha convinto che è un’alternativa credibile dietro a Lukaku»

«La sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo parlato anche su quale aspetto poteva migliorare secondo me. Oggi lo vedo un giocare più completo, più forte».

Antonio Conte, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha elogiato il lavoro di Giovanni Simeone. L’attaccante argentino è cresciuto tanto dall’arrivo del nuovo allenatore e adesso è una valida alternativa a Lukaku. Da queste parole non sembra che Conte sia disposto a privarsene viste le indiscrezioni sul Torino.

Conte: «La sua crescita è sotto gli occhi di tutti»

Come ha visto Lukaku? In crescita a Udine. Anche Simeone è in crescita:

«La crescita di Simeone è sotto gli occhi di tutti. Si è messo a disposizione in toto. Abbiamo parlato anche su quale aspetto poteva migliorare secondo me. Lui è un ragazzo… papà suo è stato un grande calciatore, ha fatto sempre della fatica, come me, il suo motto. Lui è un ragazzo che è stato educato con determinati valori. Ha sempre voglia di migliorare. Oggi lo vedo un giocare più completo, più convinto, più forte. Mi dà un’alternativa credibile dietro a Romelu. Lukaku sta lavorando sempre, mi auguro che sia più tranquillo, più sereno. Perché tante volte, lui è il primo che vorrebbe ricambiare l’affetto di Napoli e tutta la fiducia che gli è stata consegnata. Per noi è importante, averlo in squadra sicuramente ci dà dei vantaggi».

Il Torino è pronto a muoversi nella sezione di mercato di gennaio, deve farlo. I tifosi non aspetteranno ulteriori indugi del presidente Cairo per sistemare la situazione della squadra. Sebbene da più parti si scriva che il Cholito non si muove da Napoli, a Torino non hanno smesso di pensarci e, scrive Tuttosport, Vignati ha chiesto a Cairo “quanta liquidità può avere a disposizione per portare a termine una delle trattative che ha imbastito nell’ultimo periodo”.

“Lineare la situazione Simeone. Se Cairo autorizzasse Vagnati a spendere 15 milioni l’argentino del Napoli passerebbe al Torino senza nessun problema. Questa, infatti, è la cifra che vuole De Laurentiis. Vagnati ha provato a chiedere il prestito con diritto ma da Napoli hanno risposto che al massimo accetteranno un prestito con l’obbligo di riscatto, ma alla fine dovranno arrivare i 15 milioni. E non un euro in meno”.

“Sempre con il Napoli è partito un sondaggio, stavolta in prestito, per Cyril Ngonge, 24 anni, attaccante belga che con Conte non gioca quasi mai: 5 presenze per 107 minuti. E il Napoli lo darebbe volentieri in prestito per farlo giocare e salvaguardare in parte l’investimento”.

