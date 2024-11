Osimhen, è il momento che un club inglese investa su di lui (Daily Mail)

Contro il Tottenham avrebbe potuto fare altri gol oltre alla doppietta. Lo United con la stessa cifra ha preso Hojlund e Zirkzee; una mossa finora poco azzeccata.

Il Daily Mail elogia la prestazione di Victor Osimhen contro il Tottenham in Europa League, dove è stato autore di una doppietta. Non si spiega il motivo per cui nessun club inglese abbia voluto investire sul 26enne nigeriano, ancora di proprietà del Napoli ma girato in prestito al Galatasaray.

Perché nessun club inglese ha investito su Osimhen?

Il quotidiano scrive:

Per un’ora contro il Tottenham, Victor Osimhen ha ricordato che uno dei migliori centravanti del mondo sta trascorrendo la sua carriera in un campionato non all’altezza delle sue aspettative. Era quasi ingiocabile. Dinamico e forte, ha segnato due volte e avrebbe potuto facilmente fare altri gol. Deve aver lasciato un pubblico inglese a chiedersi ancora una volta perché nessuno dei club più ricchi della Premier League sia riuscito a ingaggiarlo. C’è il Chelsea, l’Arsenal che avrebbe bisogno di un vero centravanti, anche il Liverpool potrebbe prenderlo, e poi il Newcastle. Il Manchester United ha speso la stessa cifra che avrebbe dovuto spendere per il nigeriano, per prendere Hojlund e Zirkzee; e non sembra una mossa azzeccata.

Ora il Galatasaray sta tentando di prendere Osimhen a titolo definitivo, anche se sarà difficile. I dirigenti del Napoli erano a Istanbul per la partita contro il Tottenham per parlarne. Non c’è alcuna prospettiva che l’attaccante giochi di nuovo col Napoli, ma prima di partire ha prolungato il suo contratto fino al 2026, con il club italiano che può estenderlo anche per un ulteriore anno. Ora sarebbero pazzi i club di Premier League a non investire su un giocatore così, vista la loro ricchezza.

