Osimhen, doppietta in otto minuti contro il Tottenham in Europa League – VIDEO

Victor Osimhen dà spettacolo in Europa League con il suo Galatasaray. L’attaccante nigeriano, di proprietà ancora del Napoli, ha segnato una doppietta al Tottenham in appena otto minuti di gioco. Sarebbe stata tripletta in nove minuti se l’arbitro non avesse annullato un gol prima della doppietta.

Doppietta per Osimhen in Europa League

Galatasaray-Tottenham è ferma sull’1-1 al 30′ del primo tempo. Al 18′ Lankshear pareggia il gol segnato al 6′ da Akgun. Al 31′ però Osimhen regala il vantaggio alla sua squadra. Prima sfrutta un errore della difesa del Tottenham e buca Forster con un tiro di piatto destro.

Poi al 39′ sfrutta al meglio un cross dalla destra e di piattone insacca per la seconda volta in pochi minuti.

…But look at this goal from Victor Osimhen. This is out of this world. 🔥🇳🇬pic.twitter.com/jda0wR0vFl — POOJA!!! (@PoojaMedia) November 7, 2024

Tra l’altro, entrambe gli assist li ha forniti una vecchia conoscenza del Napoli. In entrambi i gol c’è lo zampino di Dries Mertens. Ora il Galatasaray conduce sul Tottenham per 3-1.

Osimhen si trova bene in Turchia, lo ha affermato lo stesso attaccante del Napoli qualche giorno fa in un’intervista e si vede, considerando che Victor sta macinando gol al Galatasaray. L’idillio sembra così perfetto che qualche giorno fa il quotidiano turco “Sozcu” ha annunciato che il Galatasaray sarebbe pronto a fare un’offerta per acquistarlo a titolo definitivo.

Un’operazione pensata innanzitutto come azione di disturbo ai rivali del Galatasaray, che pure sono intenzionati ad acquistare Osimhen a titolo definitivo. Ne ha parlato anche Dursun Ozbek, presidente del Galatasaray, confessando di star valutando l’ipotesi di ricevere una commissione dalla futura cessione di Osimhen: «Stiamo disputando una stagione di successo e Osimhen quest’anno è il nostro top player. Commissione sulla futura vendita di Osimhen? Magari prenderemo in considerazione anche questa possibilità. Come dirigenza siamo sempre orientati al successo del club e ad accontentare i nostri tifosi. Il Galatasaray terrà conto della propria posizione nello svolgimento dei prossimi eventi. Non credo che sarà utile parlarne adesso, Osimhen è un giocatore molto importante e siamo molto orgogliosi che i nostri tifosi lo possano ammirare qui in Turchia».

Adesso arriva anche la conferma di Buchi Laba, giornalista nigeriano molto amico di Osimhen, che conferma tutto: «La notizia che il Galatasaray sta cercando di acquistare Victor Osimhen è vera, ma in questo momento il suo unico obiettivo è restare concentrato sulla stagione in corso. L’obiettivo di Osimhen è dare la sua anima per i tifosi del Galatasaray di cui si è innamorato e vincere trofei per loro».

Secondo la televisione turca, anche il Fenerbahce avrebbe intenzione di formulare un’offerta per l’attaccante nigeriano del Napoli, ma Buchi Laba, ha smentito: «Osimhen ha chiarito che l’unico club turco per cui giocherà è il Galatasaray. Qualsiasi offerta che il Fenerbahce farà per Victor sarà vana. Non sarà nemmeno presa in considerazione».

