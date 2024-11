Guardiola ha l'”occhio della tigre” di Rocky, ma il suo impero al City riserva minacce (Guardian)

Le indagini finanziarie e il cambio generazionale doveroso non sono cose da sottovalutare. Disse che non sarebbe rimasto più di tre anni, ora ne compirà 10 col rinnovo.

Pep Guardiola ha deciso di restare al Manchester City e rinnovare il suo contratto e completare il decennio nel club, nonostante la stagione in corso non stia andando come magari sperava.

Guardiola ha l'”occhio della tigre” di Rocky, ma il suo impero al City riserva minacce

L’analisi del Guardian sulla decisione del tecnico spagnolo:

La firma di Pep Guardiola di un nuovo contratto dimostra la grinta del tecnico, il suo “occhio della tigre” come citava Apollo Creed a Rocky Balboa. Vuole ancora dimostrare la sua genialità. L’impero di Guardiola è minacciato su più fronti: le quattro sconfitte consecutive, mai accaduto da quando è sulla panchina del club inglese, tra cui l’umiliante 4-1 subito contro lo Sporting; l’indagine per illeciti finanziari del club; il cambio generazionale significativo che dovrà subire il City, visti i numerosi over 30.

Quando approdò al City, Guardiola rivelò che sarebbe rimasto non più di tre anni. Questo perché quattro stagioni al Barcellona, dal 2008 al 2012, lo avevano lasciato esausto. Il fatto che sia rimasto così a lungo dimostra quanto si senta a suo agio, anche con gli altri membri dello staff assunti per convincerlo a firmare e restare col club inglese (uno è Soriano come ad, ex Barça). Poi sono stati comprati giocatori sotto la sua direzione. Sette anni dopo, Guardiola aveva vinto 6 Premier League, 1 Champions, 4 Carabao Cup, 2 Fa Cup, la Supercoppa europea e il Mondiale per club. Tra dodici mesi potrebbe esserci il clamoroso colpo di scena, ovvero che possa rimanere ancora.

