Scontri tra ultras della Fiorentina e della Fidelis Andria sulla tangenziale di Bari – VIDEO

I tafferugli sono iniziati e proseguiti sulla statale 16. Secondo alcune testimonianze, i tifosi della Fiorentina avrebbero assalito i furgoni degli andriesi con catene e mazze

Violenti scontri tra un gruppo di tifosi della Fiorentina e alcuni ultras della Fidelis Andria si sono verificati intorno alle ore 13 sulla tangenziale di Bari all’altezza del quartiere Torre a Mare. Lo rende noto anche Sportmediaset. I tifosi Viola erano diretti a Lecce per la partita in programma allo stadio Via del Mare delle 15. Allo stesso tempo i tifosi dell’Andria stavano raggiungendo Nardò per il match previsto allo stesso orario.

La dinamica degli scontri ricorda quella avvenuta tra gli ultras di Roma e Napoli sull’Autostrada del 2023. I tafferugli sono iniziati e proseguiti sulla statale 16 creando pesanti ripercussioni sul traffico. Secondo quanto testimoniato da alcuni video pubblicati sui social, gli ultrà si sono affrontati a viso coperto utilizzando anche mazze, catene e fumogeni.

Sul posto sono subito intervenute le forze dell’ordine. Stando a una prima ricostruzione dei fatti effettuata sulla base di alcune testimonianze, i tifosi della Fiorentina sarebbero scesi da alcuni minivan armati di catene e mazze, e avrebbero assalito gli andriesi, anche loro a bordo di furgoni che sono stati danneggiati. Tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti degli automobilisti incolonnati.

La Nazione scrive:

“La polizia adesso cerca di ricostruire la dinamica. Per capire anche se si è trattato di un incontro fortuito tra i due gruppi o se ci fossero degli accordi. Se insomma i tafferugli fossero pianificati. A partecipare agli scontri sono stati, almeno secondo i video che rimbalzano sui social, diverse decine di persone, tutte incappucciate e con volto travisato. Molti di loro, per rompere i mezzi degli avversari, hanno usato aste di bandiere, come si vede in particolare da un filmato“.

20.10.2024🇮🇹Lecce – Fiorentina, Fiorentina travelling to Lecce. Viola attacked Andria, check more here: https://t.co/a4FRgaBEYB pic.twitter.com/zS3OvVjZB3 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 20, 2024

Scontri ultras Napoli e Roma, il video dell’agguato. Il Napoli rischia le porte chiuse

ilnapolista © riproduzione riservata