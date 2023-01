Scontri ultras Napoli e Roma, il video dell’agguato. Il Napoli rischia le porte chiuse

Ecco il video dell’agguato degli ultras del Napoli a quelli della Roma ieri sull’A1 all’altezza di Arezzo, nei pressi dell’area di servizio di Badia al Pino.

Scrive il Corriere della Sera:

Fra grida e insulti, botti e la nebbia causata dai bengala, i due gruppi si sono affrontati all’uscita dell’area di servizio, dopo che gli ultrà romani avevano percorso in corteo, contromano, l’A1 a piedi, visto che la Polstrada aveva chiuso l’accesso al parcheggio. Sconvolti gli automobilisti, alcuni dei quali hanno cercato di farsi largo suonando i clacson per non travolgere chi si trovava proprio in mezzo all’autostrada, poi chiusa per motivi di sicurezza per 50 minuti in direzione di Firenze: subito si è formata una coda di veicoli di oltre 15 chilometri.

A Badia al Pino era stato approntato un presidio di agenti per scongiurare contatti fra opposte tifoserie, ma i napoletani hanno comunque portato a termine «un agguato» — come lo definisce chi indaga — con sassi, bottiglie e fumogeni lanciati al passaggio del corteo di auto e pulmini dei romanisti che avvertiti di quello che sarebbe accaduto hanno rallentato di proposito.

Ci sarebbero estremisti del tifo azzurro e giallorosso, ex gemellati ma da anni nemici: hanno agito a volto coperto, armati di bastoni, cinture e coltelli. Scene analoghe con scontri sempre ieri a Cesena per il derby romagnolo con il Rimini di serie C, con cariche della polizia.

Per la polizia, però, non può bastare. «Si valuti urgentemente la reintroduzione di tutti gli strumenti già sperimentati per prevenire queste forme di violenza, a partire dalla tessera del tifoso, sino alle partite a porte chiuse per quelle squadre le cui tifoserie si evidenziano per violenza e intolleranza», commenta Felice Romano, segretario generale del sindacato di polizia Siulp.

La sua sollecitazione non cade nel nulla. «Quanto accaduto sull’A1 è un vero e proprio Far West inaccettabile. Valuteremo come governo se sarà necessario un ulteriore giro di vite», riconosce Nicola Molteni, leghista, sottosegretario all’Interno. Intanto sono in corso le indagini e «verranno fatte tutte le valutazioni del caso – insiste Molteni – affinché si arrivi a sanzioni certe. Dobbiamo preservare i tifosi veri e sanzionare i violenti. Questi non sono tifosi, siamo davanti a fatti criminali». Forse ci saranno arresti con il ricorso alla flagranza differita. Come minimo, sono in arrivo i Daspo perché non dovrebbe essere difficile riconoscere molti tra quei tifosi violenti del Napoli. Ci sono le registrazioni delle telecamere di sicurezza e degli agenti presenti, e poi ci sono le targhe delle auto.