Napoli su Rashford, Conte vuole un altro colpo dallo United come McTominay (El Nacional)

Marcus Rashford non sembra più felice di essere al Manchester United e vorrebbe provare un’altra esperienza di un altro club. Secondo gli spagnoli di El Nacional, c’è anche il Napoli su di lui perché il tecnico Antonio Conte lo vorrebbe fortemente.

Il quotidiano scrive:

Se possibile, vuole trasferirsi nel mese di gennaio. In passato, squadre come Real Madrid, Barça, Bayern Monaco o Paris Saint-Germain erano interessate a lui. Ma ora non è più nel mirino di questi club. Attualmente ci sono tre squadre che sarebbero felici di acquistare l’attaccante 26enne: sono Marsiglia, Aston Villa e Napoli, che lo accoglierebbero a braccia aperte. In particolare, è Antonio Conte che insiste per un altro crack dello United, come Scott McTominay. Rashford potrebbe condividere l’attacco con Lukaku e Kvaratskhelia.

L’inglese era stato preso di mira sui social

Lo racconta il Telegraph:

Marcus Rashford ha criticato gli abusi subiti in questa stagione e ha detto “basta”. L’attaccante del Manchester United ha vissuto una stagione difficile, segnando solo otto gol in tutte le competizioni, con la squadra di Erik ten Hag sul punto di non riuscire a qualificarsi per la Champions League.

Rashford è stato fischiato durante la partita di Fa Cup dello United contro il Coventry, squadra del campionato, la scorsa settimana, in cui gli uomini di Ten Hag sono arrivati ​​alla finale ai rigori dopo aver ceduto un vantaggio per 3-0 per pareggiare 3-3 dopo i tempi supplementari. L’attaccante è stato preso di mira sui social media per tutto il tempo e venerdì mattina, poco dopo mezzanotte e mezza, ha risposto all’account di un fan che diceva: “Il modo in cui viene trattato Marcus Rashford è assolutamente disgustoso. È crudele. È un abuso”.

