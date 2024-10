Lukaku che esce senza battere ciglio, è la conferma della piena sintonia tra la squadra e Conte (Sky Sport)

Ugolini: «Il Napoli ha dimostrato di saper emergere nel modo migliore dai momenti più complicati. Lo ha fatto dopo Verona e dopo il primo tempo di Empoli»

Lukaku che esce senza battere ciglio è la conferma della piena sintonia tra la squadra e Conte.

È quel che dice il giornalista Massimo Ugolini a Sky Sport:

«L’importanza della panchina, Conte lo ha sempre detto. Ieri gli ingressi di Simeone e Olivera hanno fatto scoccare la scintilla che ha consentito al Napoli di passare in vantaggio con il rigore conquistato dopo il tiro di Simone e l’affondo di Di Lorenzo. Anche l’impatto di Olivera è stato notevole. Tutti entrano in campo con la giusta mentalità, si sentono e sono tutti organici al progetto. Il campionato è lungo, arriveranno momenti di difficoltà come ripete spesso Conte.

Il Napoli ha dimostrato di saper emergere nel modo migliore dai momenti più complicati. Lo ha fatto dopo la sconfitta a Verona nella prima giornata. E anche ieri a Empoli dove ha disputato il primo tempo più brutto della sua stagione, fatta eccezione per Verona. La squadra ha avuto la capacità e il merito di recepire le indicazioni di Conte. Il tecnico ha avuto il coraggio, sullo 0-0 a Empoli, di togliere la prima punta, Lukaku, e inserire Simeone. Lukaku non ha battuto ciglio. Simeone è entrato e ha fatto la differenza. Questo dimostra che c’è sintonia tra Conte e il gruppo. Ora il tecnico sta già pensando alla prossima partita col Lecce, dirà che è la partita della vita. Dopodiché comincerà il ciclo impegnativo con Milan, Atalanta e Inter».

Teotino: «Ho la sensazione che il Lukaku che si ricorda Conte all’Inter, non ci sarà più»

Gianfranco Teotino ha commentato a Sky Sport la vittoria del Napoli sull’Empoli.

Queste le sue parole:

«Nel primo tempo il Napoli era messo sotto dall’Empoli anche da un punto di vista fisico. Diciamo che c’è una piccola giustificazione dal fatto che tutti i centrocampisti del Napoli hanno giocato con le Nazionali. Un po’ di stanchezza poteva essere messa in conto, ma non quella di Lukaku, che è rimasto a Napoli proprio per lavorare e migliorare la sua forma e invece ha fatto una prestazione negativa da tutti i punti di vista. Però il fatto di essere riusciti a uscire indenni dal primo tempo dominato dall’Empoli, e poi dopo i primi dieci minuti del secondo tempo il Napoli è venuto fuori ed è riuscito a portarsi a casa tre punti fondamentali».

«Il Napoli è una squadra completa con un allenatore eccellente»

«Io ho la sensazione che il Lukaku che si ricorda Conte all’Inter non ci sarà più. Lo abbiamo visto anche a Roma. Conte però può avere da lui delle cose importanti come si è visto nelle prime partite, dove pur non avendo giocato bene da un punto di vista di continuità, è stato determinante in alcune azioni. Per me il Napoli con Simeone e Raspadori in panchina può lottare per lo scudetto anche con un Lukaku al 50-60%. L’Inter è la squadra che parte avanti. Questo campionato in cui molte squadre sono alla ricerca della formula migliore da mettere in campo, a me pare che il Napoli lo abbia già fatto. Ha anche dei giocatori importantissimi fuori: oggi non c’era Lobotka, se non ci fosse Kvara, Neres ha dimostrato di saper fare la differenza. Mi sembra una squadra completa con un allenatore eccellente, con la possibilità, se l’Inter non tiene i ritmi della passata stagione, di essere lì».

