Conte sostituisce Lukaku con Simeone che si conquista subito un rigore fondamentale

Impatto devastante di Simeone. Sulla respinta al suo tiro è arrivato Politano che poi ha subito il pestone che ha portato al rigore

Al 59′ Conte ha deciso di sostituire Lukaku con Simeone e i fatti gli hanno dato ragione. Appena entrato in campo, il Cholito si è rivelato indispensabile per l’azione che ha portato il Napoli a ricevere un calcio di rigore a favore. Da un recupero di Di Lorenzo sulla linea di fondo, Simeone tira in porta ma viene murato, sulla respinta arriva Politano che viene fermato in maniera irregolare da Anjorin. Step on foot, l’arbitro Abisso assegna il rigore affidato a Kvara che ha portato la squadra di Conte in vantaggio. Insieme a Simone è entrato in campo anche Olivera per Spinazzola.

Le polemiche per il rigore assegnato al Napoli

Il giornalista Gianluca Capuano scrive su X:

“Quello su Politano è il classico rigorino che non si dovrebbe più vedere“

Anche i tifosi dicono la loro.

“Classe arbitrale italiana scarsa come l’obiettività di Fabiani, ds della Lazio. Politano da radiare”.

ilnapolista © riproduzione riservata