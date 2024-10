Giuntoli voleva portare Spalletti alla Juventus, poi arrivò la Nazionale (Zazzaroni)

Doveva essere lui il dopo Allegri. L’ex dg del Napoli avrebbe gradito di ricomporre la coppia a Torino. Anche per la gioia di Luciano nazionale

Giuntoli voleva portare Spalletti alla Juventus, poi arrivò la Nazionale. Lo scrive Ivan Zazzaroni direttore del Corriere dello Sport.

Scrive Zazzaroni:

A proposito di Spalletti, nei giorni scorsi ho raccolto un’indiscrezione alla quale non è difficile dare credito. Il primo obiettivo di Giuntoli per la sostituzione di Allegri – ha raccontato una fonte vicina al direttore juventino – era proprio l’attuale ct dell’Italia, il quale però ad agosto – dopo le dimissioni di Mancini – fu sedotto da Gravina e dalla panchina azzurra, il sogno assoluto della vita. Motta non è una seconda scelta, ci mancherebbe: è però immaginabile che l’ex dg del Napoli avrebbe gradito di ricomporre la coppia a Torino. Anche per la gioia di Luciano nazionale.

Quando Spalletti non rispose alla domanda sul futuro alla Juventus (era il 20 maggio 2023)

Lunga conferenza stampa del tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilai della sfida contro l’Inter. L’argomento principale però non è la partita di domani, bensì il futuro dell’allenatore, si preme per capire se resterà al Napoli. Spalletti non risponde spiegando che tutto è già stato delineato e chiarito con De Laurentiis nella cena che hanno avuto la settimana scorsa, ma che sta al presidente parlare di certe cose

Nel finale però arriva la domanda diretta che spaventa sicuramente moltissimi tifosi, cioè il suo passaggio alla Juve qualora dovesse lasciare il Napoli, come successe per Sarri

Ha un credito che neanche immagina, i tifosi le sono grati e la amano: può scartare l’ipotesi Juventus da qui a 3 anni?

«Io sono già stato ripagato per quello che ho visto, sono a posto. Ogni anno come ho detto più volte, alla mia età devo rifare l’inventario di quel che mi gira per il cervello. Posso parlare solo di quest’anno dopo che l’ha detto il presidente».

