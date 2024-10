Eto’o sanzione di 6 mesi dalla FIFA per violazione del codice disciplinare

Il presidente della federcalcio del Camerun non potrà assistere alle partite delle nazionali maschile e femminile

Samuel Eto’o per sei mesi non potrà assistere alle partite delle nazionali maschile e femminile nonostante sia il presidente della Federazione calcistica del Camerun.

Lo ha deciso la commissione disciplinare della Fifa che ha squalificato l’ex campione del Barcellona e Inter e attuale presidente della federcalcio del Camerun per sei mesi per “violazione dell’art. 13 (comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play) e dell’art. 14 (comportamento scorretto di giocatori e funzionari) del codice di disciplina”.

La sanzione di Eto’o

La decisione è realtiva ai suoi comportamenti durante la partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo femminile Under 20 tra Brasile e Camerun. Tutto ciò per il comportamento tenuto da Eto’o in occasione della partita degli ottavi di finale dei Mondiali under 20 donne tra Brasile e Camerun.

A luglio, Eto’o è stato scagionato dalla Confederazione Africana Calcio (CAF) dall’accusa di partite truccate, ma è stato multato di 200.000 dollari per «aver gravemente violato i principi di etica, integrità e sportività» firmando un contratto come ambasciatore della società di scommesse 1XBET.

ilnapolista © riproduzione riservata