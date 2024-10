Arteta: «Calafiori ha bisogno di altri esami. L’ultima volta pensavamo fosse grave e poi ha giocato due giorni dopo»

In conferenza: «È solo molta sfortuna per gli infortuni. Sono problemi difficili e infortuni traumatici. Dietro abbiamo diverse opzioni»

L’Arsenal sarà il prossimo avversario dell’Inter in Champions League. Prima però Mikel Arteta deve pensare al match del weekend contro il Liverpool in Premier League. In conferenza stampa, il tecnico ha fatto chiarezza, per quanto possibile, sulle condizioni di Riccardo Calafiori:

«Ha bisogno di altri esami. Ieri ne ha fatti alcuni, oggi ne farà altri. Da lì, lo sapremo, perché anche l’ultima volta, pensavamo che il suo infortuni fosse davvero grave e ha finito per giocare due giorni dopo. Vediamo».

Oltre a Calafiori anche Saka è infortunato. Come sta l’attaccante?

«Si è allenato un po’ in campo. Quanto riusciremo a fargli fare fino a domenica è un’altra questione. Abbiamo un giorno in più, il che è positivo. Vedremo».

Timber invece si è ripreso?

«È la prima sessione in cui potrebbe avere un certo coinvolgimento. È stato fuori per un po’. Ci aspettavamo che fosse più vicino da dove si trova al momento, ma ancora una volta, dobbiamo aspettare e vedere».

È la sfida più difficile affrontare il Liverpool con così tanti assenti?

«Abbiamo avuto momenti molto difficili e impegnativi, ma non credo che questo sia uno di quelli. Siamo così carichi, l’atmosfera sarà fantastica e non vediamo l’ora di giocare. Non penso mai a perdere. Non passo un secondo della preparazione a pensare se perdiamo. È solo molta sfortuna per gli infortuni. Sono problemi difficili e infortuni traumatici. Quelli internazionali sono difficili da controllare. Può succedere, ma si tratta di come possiamo reagire e cambiarlo. La squadra deve adattarsi mentalmente a questo e mantenere la convinzione che anche con una squadra come questa, siamo ancora una grande squadra».

Lewis-Skelly e Nwaneri saranno coinvolti nel match?

«Sono in lizza. Hanno la possibilità di iniziare la partita. Il primo è arrivato l’altra sera e ha fatto davvero bene, Ethan lo stesso. Sono giocatori della prima squadra, li trattiamo e li apprezziamo come qualsiasi altro giocatore. Non hanno molta paura e questo è qualcosa di veramente positivo. Creano energia».

Come ovvierete alle assenze?

«Questa è la partita. Ovviamente non volevamo trovarci in questa situazione, ma siamo fortunati ad avere la squadra che abbiamo e l’atteggiamento per reagire alle situazioni difficili. Non ci dispiace per noi stessi, affrontiamo la situazione e sappiamo quanto siamo bravi. Dietro abbiamo diverse opzioni. La coppia Saliba-Gabriel è stata molto stabile, ma dobbiamo trovare una soluzione. C’è così tanto da fare con la retroguardia, ma abbiamo dovuto adattarci a questo e i giocatori versatili sono stati davvero utili.

Abbiamo avuto un giorno di riposo dopo la Champions League e due giorni per preparare la partita. Questa è una grande partita, una grande opportunità, e amiamo questo tipo di partite all’Emirates. La squadra non vede l’ora di iniziare. Dobbiamo continuare a giocare con dominio e convinzione. La nostra convinzione, energia e impegno sono necessari in una grande partita come questa. L’inizio di Arne Slot è stato molto buono. Sono in un momento davvero fantastico e stanno correndo. Sono una squadra che da nove anni gareggia ai massimi livelli».

