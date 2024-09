Vinicius continua a fare prestazioni mediocri, ma esulta zittendo i tifosi avversari (Relevo)

Un rigore segnato contro la Real Sociedad, poi l’indice sulla bocca per farli tacere. L’ex giocatore Mijatovic: «Deve calmarsi, tutti sono delusi dal suo comportamento».

Il “caso Vinicius Jr” continua a Madrid. Ieri ha segnato su rigore contro la Real Sociedad, ma finora le sue prestazioni sono state mediocri, lontane dal suo potenziale.

Vinicius continua a non convincere: ieri esultanza provocatoria contro la Real Sociedad

Relevo scrive in merito alla sua esultanza provocatoria dopo il gol e riporta le critiche dell’ex calciatore Mijatovic:

Vini, dopo aver firmato l’1-0, ha messo l’indice davanti alla bocca contestando i tifosi della Real Sociedad per farli tacere per motivi ancora sconosciuti. La sua prestazione non ha lasciato nuovamente il segno; ha partecipato poco alle azioni e non è stato una minaccia in area di rigore per la Real Sociedad. Oltre alla sua minore incidenza nel match, ha ricevuto anche delle critiche da leggende del Real Madrid come Mijatovic, che non le ha mandate a dire dopo l’esultanza del brasiliano: «Deve calmarsi un po’. Sono molto deluso. Perché lo fa? Gli fa male essere così. Tutti quelli con cui parlo sono delusi dal suo comportamento». Per il debutto in Champions, tifosi e staff sperano che cambi la rotta del candidato al Pallone d’Oro. Mentre Mbappé sta fornendo ottime prestazioni, il livello di Vinicius è in calo.

Anche As aveva scritto del brasiliano: “Che fine ha fatto?”

La sua scintilla, il suo zampino e la sua gioia. Il calciatore che spacca difese e partite. Quello che la scorsa stagione, nonostante due infortuni (e undici partite saltate), è stato in grado di segnare 24 gol e fornire undici assist, superando in extremis i numeri di Bellingham. Si cerca il leader del Real Madrid e del Brasile. Si cerca né più né meno che il giocatore che attualmente è in testa ai sondaggi per la vittoria del Pallone d’Oro il 28 ottobre. Il suo declino comincia a essere tanto innegabile quanto preoccupante.

