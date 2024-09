Che fine ha fatto Vinicius? In sette partite ha segnato una sola volta su rigore (As)

“È meno pericoloso, appare meno sfacciato e, cosa peggiore, passa sempre più inosservato. Per Ancelotti la priorità è farlo tornare al suo livello”

Che fine ha fatto Vinicius? Se lo chiede As, che sottolinea come le prestazioni dell’attaccante brasiliano siano lontane dalle sue reali potenzialità.

As scrive:

“La sua scintilla, il suo zampino e la sua gioia. Il calciatore che spacca difese e partite. Quello che la scorsa stagione, nonostante due infortuni (e undici partite saltate), è stato in grado di segnare 24 gol e fornire undici assist, superando in extremis i numeri di Bellingham. Si cerca il leader del Real Madrid e del Brasile. Si cerca né più né meno che il giocatore che attualmente è in testa ai sondaggi per la vittoria del Pallone d’Oro il 28 ottobre. Leggere questa frase e guardare la televisione, in queste settimane, sta generando contraddizioni. Vini ha dimostrato di avere quel livello, ma non lo ha raggiunto. E il suo declino comincia a essere tanto innegabile quanto preoccupante. Vinicius non è Vinicius.

In questa stagione ha giocato sette partite: la Supercoppa Europea (Atalanta), quattro partite di campionato (Maiorca, Valladolid, Las Palmas e Betis) e le due recenti partite del Brasile (Ecuador e Paraguay). In tutte queste occasioni è riuscito a segnare un solo gol… ed è stato su rigore contro Las Palmas.

Vinicius, la priorità del Real è portarlo ai suoi livelli

Non sta facendo bene. È passato da un tasso di conversione di quasi il 25% (un tiro su quattro entrava nella rete) a un irrisorio 9% (deve fare dieci tiri per colpirne uno). È meno pericoloso, appare meno sfacciato e, cosa peggiore, passa sempre più inosservato. Questo, in Vini, è allarmante”.

As conclude:

“Vinicius non è il giocatore che ha dimostrato di poter essere. E al Real Madrid, ora che è tornato in azione, sono decisi a farlo tornare. Per Ancelotti è una priorità. Il giocatore da 24 gol e 11 assist deve tornare“.

