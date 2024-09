Di Maria attacca Van Gaal: «È il peggior allenatore che abbia mai avuto»

Dalla docu-serie su “El Fideo”. A proposito di van Gaal dice: «In Qatar gli abbiamo fatto rimangiare le sue parole»

Angel Di Maria: Breaking Down the Wall. È il titolo di una docu-serie che ha per protagonista, neanche a dirlo, El Fideo. Tre puntate in cui racconta la sua storia, dagli inizi, fino ad arrivare sul tetto del calcio europeo con il Real Madrid e mondiale con l’Argentina. Tanti gli aneddoti e i retroscena raccontati durante la docu-serie.

Di Maria: «Ai Mondiali in Qatar gli abbiamo fatto rimangiare le sue parole»

Fra gli anedotti interessanti c’è quello che riguarda van Gaal. Argentino e olandese non ha mai avuto un buon rapporto. Anche se sono passati ormai 10 anni da quando l’olandese allenò el Fideo al Manchester United nel 2014/15, l’argentino non lesina critiche nei confronti dell’olandese. «Van Gaal è il peggior allenatore che abbia mai avuto e non mi stancherò mai di dirlo».

L’ex Juventus, ora al Benfica, ha voluto ricordare anche il momento in cui con l’Argentina ha vinto contro l’Olanda di Van Gaal negli scorsi Mondiali in Qatar: «Li abbiamo battuti ai rigori anche se aveva detto che non l’avremmo fatto: diciamo che gli abbiamo fatto rimangiare le sue parole, per essere educati».

Ha salutato l’Argentina: prima era ritenuto un problema, oggi è una soluzione (La Nacion)

Argentina e Colombia si affronteranno nella finale di Copa America. L’ultima volta fu in semifinale nel 2021, quando la nazionale albiceleste la spuntò ai rigori. Quello di questa sera (ore 02:00 italiane) sarà anche l’ultimo match con l’Argentina per Angel Di Maria. La Nacion scrive:

Una vittoria della nazionale albiceleste amplificherà ulteriormente ciò che ha già raggiunto; una sconfitta non toglierà nulla a ciò che ha già raggiunto. Nei tornei delle nazionali che si giocano a giugno / luglio i giocatori sono esausti o mancano di ritmo; l’Argentina ha brillato nel Mondiale in Qatar 2022 anche perché si è giocato a novembre/dicembre. Ma gli uomini di Scaloni, nonostante prestazioni non sempre eccellenti, non si arrendono mai. Il ct della Colombia Lorenzo ha molto in comune con quello argentino, entrambi discepoli di José Pekerman.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in Copa America è stata nella semifinale del 2021, la prima grande prestazione del Dibu Martinez con la sua nazionale. Ma la Colombia ha portato l’Argentina anche ad una delle più brutte partite del ciclo Scaloni, quando l’albiceleste perse 2-0 nel 2019. Da quel match, Angel Di Maria ha rischiato di essere tagliato fuori dalla nazionale per sempre. Dopo tanti alti e bassi dovuti anche agli infortuni, nel 2021 è tornato tra le bandiere dell’Argentina, segnando anche in finale contro il Brasile il gol vittoria del torneo. Se prima era stato considerato uno dei problemi della sua nazionale, poi è diventato una soluzione. Oggi giocherà l’ultimo match con la maglia dell’Argentina; il suo tipo di gioco e la sua classe faranno parte del percorso di eredità per chi arriverà dopo di lui.

ilnapolista © riproduzione riservata