Di Maria sulla finale: «Pensavo che Scaloni si fosse confuso schierandomi a sinistra»

Intervistato dal portale sportivo TycSports, Angel Di Maria ha parlato della vittoria al Mondiale dell’Argentina e del suo futuro.

Sulla finale ha rivelato la stupore provato quando Scaloni lo ha schierato a sinistra:

«Né mi aspettavo di giocare a sinistra in finale, né di essere titolare. La squadra stava giocando bene, facendo bene le cose, ma Scaloni ancora una volta si è fidato di me in una finale, ha deciso ancora una volta dimettermi titolare. L’ho scoperto nel discorso prima di partire per lo stadio. Quando mi sono visto a sinistra ho pensato che si fosse confuso, ma poi ha spiegato che avremmo fatto male in quel modo, che era lì che mi sarei divertito e che avremmo fatto la differenza perché era il loro punto debole. Era così. Non ci eravamo allenati per niente, in allenamento era quasi sempre con una linea da cinque. Mi ha provato un paio di volte ma sul destro, come sempre, ma poco o niente. E nei calci piazzati mi sono alternato con Licha una volta a testa. Pensavo che non avrei giocato. Mi ha sorpreso mettendomi a sinistra, ma è il loro lavoro, che vedono tutti i giorni, con le immagini per sapere dove far male all’avversario ed è così che prepariamo le partite».

Con la moglie parlava già della vittoria in finale:

«La convinzione è arrivata dalla Copa América. È lì che è iniziato tutto. Gli avevo detto in quella finale, alla fine abbiamo vinto e io ho segnato un gol. In Finalissima ho fatto esattamente lo stesso. In questa l’ho sentito di nuovo, ho sentito che avremmo vinto e che avrei segnato di nuovo un gol. Molte cose mi sono passate per la mente, la finale persa, quella che non ho potuto giocare. Ero sicuro, avevo ancora la sensazione che avremmo vinto e che avrei segnato un gol»

Infine Di Maria avverte la Juventus sul suo futuro. La sua voglia di tornare al Rosario Central è più forte della Juventus:

«Vorrei tornare al Central, l’anno prossimo. L’illusione di tornare al Gigante de Arroyito è lì e il desiderio è lì. Quel momento arriverà».