Euro2024, la Francia può cancellare la delusione del 2021: vincerà 3-1 contro il Belgio

Tre anni fa furono eliminati agli ottavi dalla Svizzera. Ai Bleus servirà il miglior Mbappé. Chi passerà, affronterà la vincente di Portogallo-Slovenia.

Quello tra Francia e Belgio è l’ottavo di finale di due nazionali tra le più deludenti finora a Euro2024. Oggi alle 18 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf tenteranno entrambe di dimostrare la propria forza dopo aver affrontato una fase a gironi al di sotto delle proprie aspettative.

I vice campioni del mondo hanno chiuso il girone D al secondo posto dietro una delle sorprese di questo Europeo, ovvero l’Austria. La squadra di Deschamps si affiderà ai suoi fuoriclasse per passare il turno agevolmente; servirà il miglior Kylian Mbappé per rendere pericolosa la fase offensiva francese, ma anche un N’Golo Kanté in perfetta forma e in grado di tenere in piedi il centrocampo. Da Olivier Giroud a Bradley Barcola, la Francia può contare su una panchina importante e in grado di dare un gran contributo a partita in corso.

Anche la squadra di Domenico Tedesco ha chiuso il proprio girone da seconda, dietro la Romania, a pari punti con tutte le altre del gruppo E (4). Sono ancora alla ricerca del loro bomber, ovvero Romelu Lukaku, sfortunato ma anche sottotono nei primi tre match. La nazionale belga si affiderà anche alla qualità di Kevin De Bruyne per trovare lo spiraglio giusto e colpire i francesi; occhio anche alla velocità e la fantasia dell’esterno del City Jeremy Doku. Ricordiamo che il ct non ha convocato Courtois tra i pali, una pesante assenza per il Belgio.

Euro2024, come finirà Francia-Belgio?

Ci aspettiamo che sarà un bel match combattuto tra le due squadre; nello scorso Europeo, furono fatte fuori rispettivamente da Svizzera e Italia agli ottavi e ai quarti di finale. Se la nazionale di Deschamps vorrà raggiungere un risultato migliore rispetto a tre anni fa, quella di Tedesco vorrà centrare almeno lo stesso risultato.

Secondo la nostra opinione, il match terminerà 3-1 per i francesi, ma si potrebbe finire ai supplementari. Chi vincerà, affronterà la vincente di Portogallo-Slovenia.

Le probabili formazioni riportate da Sky Sport:

Francia (4-3-1-2): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Mbappe, Thuram.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Bruyne, Doku; Lukaku.

