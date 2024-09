Francia, il capocannoniere è l’austriaco Wöber. Senza la sua autorete, sarebbero a zero gol (Rmc Sport)

Bottino magrissimo. Senza Mbappé mancano creatività e follia. Male Thuram e Griezmann. Deschamps potrebbe provare Coman e Barcola.

La Francia è a un solo gol segnato (e zero subiti) nelle prime due partite di Euro2024 contro Austria e Olanda; e la rete è arrivata da un calciatore austriaco con un autogol. Dove è finito l’attacco bestiale dei Mondiali in Qatar? Rmc Sport si concentra sull’ultima prestazione, quella di ieri contro gli Oranje, in cui Kylian Mbappé è rimasto in panchina tutti i 90 minuti.

Senza Mbappé alla Francia manca creatività e un pizzico di follia

Se ha mostrato una notevole solidità difensiva dall’inizio dell’Europeo, la Francia non ha ancora trovato la chiave giusta davanti. Con o senza Mbappé. Il capocannoniere dei francesi è al momento Maximilian Wöber, difensore dell’Austria autore dell’autogol nel primo match. Di questo passo, Didier Deschamps potrebbe pensare ad un passaporto francese per l’ex Ajax per tentare di andare più avanti possibile nella competizione. Tra i candidati alla vittoria finale, i vice-campioni del mondo sono gli unici a segnare poco. Negli ultimi Mondiali in Qatar avevano segnato 6 gol in due partite contro Austria e Danimarca, con tre marcatori diversi (Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Adrien Rabiot).

Contro l’Olanda, in assenza di Mbappé, a questa squadra è mancato quel pizzico di follia e imprevedibilità davanti. Menzione speciale per Antoine Griezmann e la sua goffaggine sottoporta. Anche Marcus Thuram non è stato molto ispirato. Deschamps dovrà correggere gli errori della sua squadra sotto questo punto di vista; si è vista poca creatività, pochi cambi di ritmo. Nel quarto d’ora che ha avuto a disposizione, Oliver Giroud è stato poco cercato dai compagni. La soluzione potrebbe essere scovare in panchina: Kingsley Coman, come Giroud, non ha avuto abbastanza minutaggio; Bradley Barcola, 5 gol e 9 assist quest’anno col Psg, non è mai sceso in campo in questo Europeo.

