Le stelle dell’Inghilterra finora mediocri, Euro2024 è il torneo più brutto dell’era Southgate (Telegraph)

I debuttanti Mainoo, Palmer e Gordon hanno giocato meglio di Bellingham, Foden e Saka, che brillano nei loro club. Non è tutta colpa del ct come vogliono far credere.

L’Inghilterra a Euro2024 si è decisamente mostrata, fino ad ora, al di sotto delle aspettative. Una vittoria e due pareggi nella fase a gironi; prima nel gruppo D, ma con soli 5 punti e soprattutto due gol segnati.

Le stelle dell’Inghilterra sono scomparse, e non è tutta colpa di Southgate

Il Telegraph critica le prestazioni di alcuni giocatori considerati dei big del calcio internazionale:

Gareth Southgate è stato criticato dopo aver raggiunto una semifinale di Coppa del Mondo e una finale degli Europei nel 2021 quando la squadra ha fatto bene. Ma finora, le stelle dell’Inghilterra non si sono presentate al torneo in corso e le loro migliori prestazioni sono state le interviste pre-partita. L’unico momento decente degli inglesi è stato il primo tempo contro la Serbia. Le decisioni tattiche prese finora dal ct possono essere discusse, ma non sono state scandalose. Phil Foden ha giocato per la maggior parte della sua carriera in un top team, ovvero il Manchester City, ma non è mai stato all’altezza in nazionale. Bellingham sta giocando nella stessa posizione in cui gioca al Real Madrid, vincendo la Champions League. Ma siamo onesti: anonimo nelle ultime due partite. Saka è eccezionale nell’Arsenal, ma mediocre fino ad ora agli Europei. A nessuno di loro viene chiesto di fare qualcosa di così diverso da quello che fanno per i loro club.

Al momento l’Inghilterra ha bisogno di una soluzione radicale, e questo significa lasciare fuori grandi nomi perché altri, forse, meritano di più di giocare. Come Mainoo, Cole Palmer e Gordon; i primi due hanno impressionato quando sono entrati contro la Slovenia, mentre Gordon dà più equilibrio alla squadra. Ma questo resterà il primo brutto torneo dell’era Southgate. L’Inghilterra è in un solco, e se continuano a giocare così, perderanno contro la prima squadra che incontreranno con attaccanti di maggior qualità. Southgate si prenderà poi le colpe e per evitare che ciò accada i calciatori dovranno chiedersi: «Sto giocando al mio miglior livello? Se è no, è dovuto davvero alle tattiche del ct?». Se pensano che sia così, sono in una situazione ancora peggiore di quanto sembri.

ilnapolista © riproduzione riservata