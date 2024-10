Si fa presto a dire Bellingham: come mai fa la differenza solo nel Real Madrid di Ancelotti?

Solo con i Blancos segna tanto. In Nazionale 4 gol in 32 partite. Merito di un sarto che gli ha confezionato un vestito su misura, non avendo più il centravanti

Si fa presto a dire Bellingham: come mai è un fuoriclasse solo nel Real Madrid di Ancelotti?

C’è una scuola di allenatori – un po’ in là con gli anni ma il dio del calcio ce la preservi – che giudica i tecnici per sottrazione. L’allenatore più bravo è l’allenatore che fa meno danni. E in genere, quindi, l’allenatore che riesce a tenere a freno il proprio ego. Che è consapevole di non essere un alchimista. Di non poter plasmare la materia. E guarda in faccia la realtà che poi sono i calciatori che ha a disposizione e prova a confezionare un vestito il più adatto possibile. Di certo non confeziona prima l’abito e poi prova con forza di farlo indossare. No. Prende prima le misure.

Bellingham, Ancelotti gli ha cucito un abito su misura

Nessuno fin qui ci ha spiegato come mai Jude Bellingham, giustamente considerato un fuoriclasse e la rivelazione della stagione calcistica, segni così tanto e sia così tanto decisivo solo con il Real Madrid del signor Carlo Ancelotti. È la prima volta in un campionato che Bellingham è andato in doppia cifra. E prima giocava nel Dortmund non nella Carrarese. Quest’anno ne ha segnati 19 di gol. Pur non essendo un centravanti. Non si sa bene cosa sia. Non è un centravanti. Non è un centrocampista classico. È una mezz’ala? Forse. È un po’ alla Di Stefano? Forse. Sta di fatto che il signor Ancelotti lo ha incastonato alla perfezione nel tessuto del Real Madrid. Altri si sarebbero messi a frignare per l’assenza di un centravanti di ruolo (tranne Joselu panchinaro) dopo la partenza di Benzema. Lui ha spostato le pedine e ha aperto un varco a Jude. Vai. E divertiti. E lui si è divertito. Ha contribuito a vincere Liga e Champions. Inizio di stagione stratosferico poi un progressivo calo complice un infortunio.

Bellingham lontano da Ancelotti è un altro calciatore. Nell’Inghilterra ha giocato 32 partite e ha segnato appena 4 reti. A questi Europei non è riuscito ancora a brillare. È cambiato il sarto. Il sarto fa molta differenza. Anche se non parla. Se non ha la smania di apparire. Parlano i fatti. Parla il palmares. Che sono figli della ragionevolezza. Del buon senso. Probabilmente non avrebbe mai tirato fuori Modric da una partita in cui bisognava tener palla per mantenere il risultato. C’è chi è convinto che sia questione di geometrie e di statistiche. E chi il calcio se lo porta dentro di sé. Lo studia continuamente, si aggiorna. Ma non ha mai cambiato il metodo. Si parte prima dall’uomo e poi viene il resto. Senza dimenticare mai il buon senso.

Si fa presto a dire Bellingham.

