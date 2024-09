Di Lorenzo, Giuntoli vuole portarlo alla Juventus (Corsera)

Il capitano è legato al Napoli da altri quattro anni di contratto. È la prima grana che deve risolvere Conte

Di Lorenzo, Giuntoli vuole portarlo alla Juventus. Lo scrive il Corriere della Sera che scrive dell’inizio dell’era Conte.

Conte durante la cena con il presidente del Napoli ha ribadito la centralità nel progetto di Kvaratskhelia, nonostante il corteggiamento insistente e soprattutto milionario di Luis Enrique e del Psg. Arriva con grandi ambizioni e il desiderio di lasciare subito il segno senza un mercato faraonico.

Poi certo dovrà affrontare il nodo legato a Di Lorenzo, considerando le frasi di rottura col club usate dal suo procuratore negli ultimi giorni. Conte, il cui staff domani visiterà il centro sportivo di Castelvolturno, intende trattenere il suo capitano, pedina insostituibile nello spogliatoio, con buona pace della Juventus.

Non è un mistero che Cristiano Giuntoli, il neo plenipotenziario bianconero, abbia fatto un pensiero sull’esterno del Napoli, sebbene sia legato ai campani da altri quattro anni di contratto.

La decisione di Di Lorenzo di lasciare Napoli è definitiva, anche con l’arrivo di Conte (Pedullà)

Alfredo Pedullà in serata conferma quanto ribadito questo pomeriggio dall’agente di Giovanni Di Lorenzo. La volontà del capitano del Napoli non è cambiata, neanche con l’arrivo di Conte che lo ritiene fondamentale, Giovanni vuole andare via

“Giovanni Di Lorenzo ha preso una decisione, vuole lasciare Napoli. Come anticipato il 24 maggio e confermato qualche giorno dopo la Juventus è molto più interessata dell’Inter e di sicuro in vantaggio rispetto ai club europei interessati. Le motivazioni della scelta soltanto il capitano del Napoli potrà raccontarle quando e se avrà voglia di entrare nei dettagli. Per Di Lorenzo è una decisione definitiva che andrà oltre il tentativo di Antonio Conte di convincerlo a restare nel rispetto di un contratto rinnovato da poco e che scade addirittura nel 2028. Certo, potrebbe esserci presto un colloquio chiarificatore, non leggiamo il futuro, ma oggi la decisione di Di Lorenzo va oltre il faccia a faccia con il nuovo allenatore del Napoli. Il resto lo vedremo presto, quello che possiamo aggiungere è che Di Lorenzo è oggi una prima scelta della Juve che sarà”.

