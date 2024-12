L’agente di Di Lorenzo: «Lo striscione della Curva A è un atto d’amore, ma non cambieremo idea sul futuro»

A TVP?lay: «Ho grande rispetto del tifo organizzato, sono ben consapevole degli enormi sacrifici che fanno per portare avanti la loro passione in un modo pulito e coerente»

Dopo le dichiarazioni dell’agente di Di Lorenzo riguardo al futuro del capitano del Napoli che aveva parlato di un probabile addio, è stato esposto un duro striscione nei suoi confronti, firmato dagli Ultras della Curva A . Questo il testo eloquente: “Ma quale napoletano, vuoi dar via il nostro capitano, Giuffredi pezzo di mer*a!”. Mario Giuffredi è intervenuto a TvPlay intervenuto per spiegare i fatti.

Che senso ha avuto quello striscione?

«Per me è l’ennesima dimostrazione di un grande atto d’amore, in questo caso della Curva A nei confronti di capitan Di Lorenzo. Ho grande rispetto del tifo organizzato e della Curva A nello specifico. Ho tanti amici che la frequentano questa curva meravigliosa, sono ben consapevole degli enormi sacrifici che fanno per portare avanti la loro passione in un modo pulito e coerente».

Quello striscione sarà foriero di conseguenze sulle scelte future sue e di Di Lorenzo?

«Assolutamente no. Ad oggi, il nostro pensiero rimane quello espresso fino all’ultima intervista rilasciata. Io continuerà a fare il mio lavoro secondo il mio pensiero, nell’interesse esclusivo del mio assistito, facendo di tutto per esaudire la sua volontà. Tutto questo senza possibilità di condizionamenti da parte di nulla e nessuno».

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, è intervenuto a Tv Play annunciando quello di cui avevamo già scritto la settimana scorsa, l’addio a fine stagione di Giovanni Di Lorenzo: «Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta».

Qual è la reazione di Di Lorenzo?

«Ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società».