Chiesa, al Napoli bastano Di Lorenzo più 10 milioni (Tuttosport)

La Juventus lo valuta 35 milioni, ma l’attaccante non si sposa bene col gioco di Thiago Motta, al contrario di Di Lorenzo che sarebbe perfetto.

Napoli e Juventus potrebbero ritrovarsi a trattare uno scambio tra Giovanni Di Lorenzo e Federico Chiesa, entrambi impegnati agli Europei con la Nazionale italiana. Il terzino, secondo quanto scrive Tuttosport, è perfetto per il gioco di Thiago Motta, mentre l’attaccante ex Fiorentina non si sposa bene con quanto cerca il nuovo tecnico.

Chiesa può arrivare al Napoli con Di Lorenzo + 10 milioni

Nell’edizione odierna del quotidiano si legge:

Dopo l’Europeo le due parti inizieranno a parlare con cognizione di causa. Thiago avrebbe il terzino destro utile da alternare a Danilo, mentre il Napoli potrebbe contare sugli strappi e le accelerazioni di Chiesa e Kvaratskhelia. Al momento Di Lorenzo è un giocatore del Napoli e il club azzurro non vuole cedere; Chiesa è della Juventus, che non vuole venderlo a meno di 35 milioni. Si parte da questa cifra. E se 10 milioni per i bianconeri come conguaglio cambiassero tutto?

Di Lorenzo, disgelo col Napoli: è andato bene l’incontro con De Laurentiis. Lo dice il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport Calciomercato. Con un tweet Gianluca Di Marzio scrive: “Segnali di disgelo nell’incontro tra il Napoli e l’agente di Di Lorenzo. Incontro positivo, ora le parti continueranno a lavorare per risolvere i problemi”.

L’agente Mario Giuffredi ha parlato ai media presenti, tra cui i colleghi di Sportitalia, a margine del summit andato in scena oggi al Britannique Hotel per discutere del futuro di Giovanni Di Lorenzo e del rinnovo – secondo previsioni – di Folorunsho: «Abbiamo parlato solo di Folorunsho e abbiamo quasi trovato l’accordo. Per quanto riguarda Di Lorenzo preferisco non parlare proprio perché il ragazzo è agli Europei, vuole stare sereno e loro sanno il mio pensiero qual è».

