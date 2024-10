Il procuratore a Sportitalia. Bargiggia: «Non c’è stato nemmeno nessun tentativo di rilancio del Napoli per trattenere Di Lorenzo»

Di Lorenzo, Giuffredi: «Il Napoli conosce il mio pensiero». Bargiggia: «Nessun avvicinamento».ù

L’agente Mario Giuffredi ha parlato ai media presenti, tra cui i colleghi di Sportitalia, a margine del summit andato in scena oggi al Britannique Hotel per discutere del futuro di Giovanni Di Lorenzo e del rinnovo – secondo previsioni – di Folorunsho: «Abbiamo parlato solo di Folorunsho e abbiamo quasi trovato l’accordo. Per quanto riguarda Di Lorenzo preferisco non parlare proprio perché il ragazzo è agli Europei, vuole stare sereno e loro sanno il mio pensiero qual è».

Dell’incontro ha scritto anche il giornalista Paolo Bargiggia che su X ha scritto:

«Due ore di colloquio oggi tra Mario Giuffredi, De Laurentiis, Conte e il ds del Napoli. Non c’è stato, fin qui, nessun avvicinamento tra le parti e nemmeno nessun tentativo di rilancio del club per trattenere Di Lorenzo».

Su Di Lorenzo invece Sky Sport è molto più ottimista

Di Lorenzo, disgelo col Napoli: è andato bene l’incontro con De Laurentiis. Lo dice il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport Calciomercato. Con un tweet Gianluca Di Marzio scrive: “Segnali di disgelo nell’incontro tra il Napoli e l’agente Giuffredi. Incontro positivo, ora le parti continueranno a lavorare per risolvere i problemi”.

«Sta per concludersi l’incontro al Britannique tra De Laurentiis, Conte Manna e il procuratore di Giovanni Di Lorenzo. Stanno arrivando notizie positive, si va verso il disgelo. Ci sono altre buone notizie per Antonio Conte, è in vista anche il rinnovo di Folorunsho (fino al 2029) anche lui curato da Giuffredi lo stesso agente di Di Lorenzo». Starebbe quindi per rientrare la querelle estiva col capitano del Napoli. Ricordiamo che Conte più volte ha ribadito l’incedibilità del calciatore. Un’ottima notizia alla vigilia della presentazione del tecnico che avverrà domani alle 15.15 a Palazzo Reale.

