Cagliari, il ds: «Gaetano? Siamo in fila, ma Conte ha chiesto espressamente di poterlo valutare»

In conferenza il ds Bonato ha espresso la volontà del Cagliari di avere ancora Gaetano in squadra : «Il ragazzo a Cagliari si è trovato benissimo. Siamo in fila»

Ci si sta interrogando su quale sia il futuro dei calciatori del Napoli che sono andati in prestito in altre squadre nella finestra di mercato di gennaio. Una prima delucidazione su Gaetano la dà il direttore sportivo del Cagliari in conferenza stampa.

Il Cagliari si mette in fila per Gaetano

C’è la possibilità di vedere Gaetano nuovamente a Cagliari?

«Certo, ma Conte ha espressamente chiesto di poterlo valutare. Il ragazzo a Cagliari si è trovato benissimo. Siamo in fila».

Una delle situazioni da analizzare per l’organico del Napoli è il rientro dai prestiti. Oltre a Folorunsho, rientreranno Caprile, Cheddira, Zerbin, Gaetano e Zanoli. Conte li valuterà in ritiro.

Il Corriere dello Sport scrive:

Folorunsho e i suoi fratelli. Il Napoli accoglierà diversi calciatori protagonisti altrove in prestito in questi mesi. Conte vorrà conoscerli e valutarli in ritiro. Oltre al centrocampista rivelazione dell’Hellas, rientreranno carichi e motivati anche Caprile dall’Empoli, Gaetano dal Cagliari e Cheddira dal Frosinone. Con loro Zanoli e Zerbin dopo i sei mesi a Salerno e a Monza. Ognuno porta con sé una valigia piena di sogni e dubbi, con il futuro per qualcuno incerto e per altri, forse, già scritto. Come per Zanoli (anni 23) che, a esempio, potrebbe di nuovo lasciare Napoli, ma stavolta a titolo definitivo.

ilnapolista © riproduzione riservata