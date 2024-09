Napoli, l’enigma dei rientri. Caprile crescerà al fianco di Meret, sarà il portiere del domani (CorSport)

Torneranno anche Cheddira, Zerbin, Gaetano e Zanoli. Conte li valuterà in ritiro e scoprirà anche Popovic, girato al Monza a gennaio

Una delle situazioni da analizzare per l’organico del Napoli è il rientro dai prestiti. Oltre a Folorunsho, rientreranno Caprile, Cheddira, Zerbin, Gaetano e Zanoli. Conte li valuterà in ritiro.

Il Corriere dello Sport scrive:

Folorunsho e i suoi fratelli. Il Napoli accoglierà diversi calciatori protagonisti altrove in prestito in questi mesi. Conte vorrà conoscerli e valutarli in ritiro. Oltre al centrocampista rivelazione dell’Hellas, rientreranno carichi e motivati anche Caprile dall’Empoli, Gaetano dal Cagliari e Cheddira dal Frosinone. Con loro Zanoli e Zerbin dopo i sei mesi a Salerno e a Monza. Ognuno porta con sé una valigia piena di sogni e dubbi, con il futuro per qualcuno incerto e per altri, forse, già scritto. Come per Zanoli (anni 23) che, a esempio, potrebbe di nuovo lasciare Napoli, ma stavolta a titolo definitivo.

Elia Caprile, anni 22, papà napoletano, sarà il portiere del domani, intanto andrà ad affiancarsi a Meret, pronto a crescere al suo fianco. Prelevato la scorsa dal Bari, Caprile è reduce da una stagione da protagonista ad Empoli, dove ha conquistato con merito il posto da titolare e difeso con qualità e talento la porta fino alla salvezza. Un portiere moderno, reattivo, abile con i piedi. Un investimento della società pronto a rientrare alla base.

Gianluca Gaetano, anni 24, è di casa a Napoli.Quest’anno a gennaio è ripartito dal Cagliari di Ranieri che, anche grazie ai suoi quattro gol, ha ottenuto la salvezza. Gaetano, centrocampista offensivo, è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità sfiorando anche la chiamata nei trenta preconvocati di Spalletti per l’Europeo. Solo dopo i ritiri verrà presa una decisione sul suo futuro. Vale lo stesso per Zerbin. Conte scoprirà anche Matija Popovic, serbo di 18 anni girato proprio al Monza a gennaio per la mancanza di slot da extracomunitario.

Cheddira (26), come Caprile, è stato acquistato la scorsa estate dal Bari e girato subito in prestito al Frosinone. Nonostante la retrocessione, con Di Francesco si è imposto segnando 7 gol (una doppietta al Maradona) e confermando i progressi dopo i 17 realizzati un anno prima a Bari. A metà della scorsa stagione anche l’esperienza del Mondiale con il suo Marocco arrivato in semifinale.

Folorunsho: il Napoli se lo gode, Conte lo aspetta (Corsport)

Folorunsho: il Napoli se lo gode, Conte lo aspetta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli se lo gode, Folorunsho sarà uno dei tanti osservati speciali in Germania. (…) Tornerà a Napoli ma per restarci. Si lavorerà anche a un nuovo contratto. Per Conte sarà una risorsa preziosa a centrocampo. Un giocatore tutto da scoprire che saprà ritagliarsi il proprio spazio con umiltà ed entusiasmo.

ilnapolista © riproduzione riservata