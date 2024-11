A Firenze senza Osimhen, Raspadori in leggero vantaggio su Simeone (Sky)

Raspadori è diventato da poco papà. Simeone di spazio ne ha trovato pochissimo, a Firenze ci ha giocato. Entrambi ci tengono

Le ultime notizie sul Napoli dalle parole di Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno per conto di Sky Sport. Senza Osimhen, Calzona deve scegliere tra Raspadori e Simeone per l’attacco del Napoli. Fiorentina-Napoli si gioca venerdì alle 20:45.

«A Firenze senza Osimhen, aspettiamo l’ufficialità. Qualcosa che si porta dietro da un po’, tra l’altro è anche diffidato. Potrebbe puntare all’ultima, con il Lecce in casa. La partita dell’addio per il centravanti dello scudetto. Partita da dentro o fuori, l’obiettivo rimasto è la Conference League. È quello a cui il Napoli deve puntare. Con Raspadori o con Simeone, aspettiamo la rifinitura. Raspadori è diventato da poco papà. Simeone di spazio ne ha trovato pochissimo, a Firenze ci ha giocato. Entrambi ci tengono. Per il momento difficile fare una gerarchia, forse Raspadori un po’ più avanti di Simeone. Per il resto il solito Napoli. Domani la conferenza stampa di De Laurentiis, un momento che sa di futuro. La scelta dell’allenatore resta centrale. Conte quello che più entusiasma. Ma restano anche gli altri».

Napoli, Osimhen non recupera. Salta la Fiorentina (Sky Sport)

Osimhen verso il forfait per Firenze. Lo scrive Sky Sport secondo cui l’attaccante nigeriano, vittima di un problema muscolare contro il Bologna, non si sia allenato nemmeno oggi con la squadra. Scrive la redazione della pay tv: “Colpito da un problema muscolare nell’ultima partita contro il Bologna, l’attaccante del Napoli dovrebbe saltare la trasferta di Firenze, quasi uno spareggio per l’ottavo posto che varrebbe almeno l’ingresso in Conference League. Il nigeriano continua a non allenarsi con la squadra a Castelvolturno”. Di sicuro non sarà della partita Zielinski, lesione lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. C’è una minima percentuale che possa essere convocato. Così come Osimhen, al momento è improbabile una sua convocazione. In dubbio anche Mario Rui e Lindstrom, alle prese ancora con la lombalgia.

