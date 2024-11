Il Milan cerca Fonseca che col Lille ha perso la Champions al 92esimo

In bilico il suo futuro nel club francese, scrive So Foot. Intanto, Bargiggia annuncia che i rossoneri hanno contattato anche De Zerbi.

Ieri si è svolta l’ultima giornata di Ligue 1, in cui il Lille ha perso la possibilità di qualificarsi direttamente alla Champions; il Nizza ha pareggiato 2-2 al 92esimo. Il tecnico Paulo Fonseca è in pole per diventare il nuovo allenatore del Milan, con i contatti tra dirigenza e entourage che stanno andando avanti da giorni.

Il Lille perde la Champions al 92esimo, shock per la squadra di Fonseca

Il Lille andrà a fare i preliminari di Champions. So Foot scrive:

Un finale deludente per una squadra che non dà la sensazione di imparare dai propri errori. Le stagioni si susseguono e sembrano tutte uguali per il club: tante speranze, poi sfortuna, e alla fine tutto crolla. La stagione 2023-2024 si conclude con un sapore amaro. Nelle competizioni nazionali e europee, i giocatori di Paulo Fonseca hanno toccato il cielo con un dito prima di crollare. In Ligue 1, nonostante un buon record di 17 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte in 34 giornate, spesso non sono riusciti a mantenere il vantaggio iniziale. Fonseca si aspettava fosse una partita difficile contro il Nizza, e lo scenario gli ha poi dato ragione, ma con rammarico. Se l’Atalanta dovesse vincere l’Europa League contro il Bayer Leverkusen, il Lille potrebbe non essere nemmeno testa di serie per le qualificazioni in Champions. La stagione solleva molte domande all’interno del club: Paulo Fonseca resterà?

Nella lista del Milan subentra anche De Zerbi

Secondo quanto annunciato da Paolo Bargiggia: Il Milan ha contattato De Zerbi in mattinata sondandone la disponibilità. Nel club rossonero c’è però Moncada che spinge ancora per Fonseca; l’anima “italiana” dei rossoneri preferisce De Zerbi.

Il @acmilan ha contattato De Zerbi in mattinata sondandone la disponibilità. Nel club rossonero c’è però Moncada che spinge ancora per Fonseca dopo il recente no del tecnico al @OM_Officiel. L’anima “italiana ” dei rossoneri preferisce De Zerbi. La partita è appena iniziata. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) May 20, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata