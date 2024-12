Il Psg ha bloccato lo stipendio a Mbappé, non lo paga da aprile (L’Equipe)

Non gli hanno pagato nemmeno il bonus che gli dovevano a febbraio. Secondo L’Equipe è una ritorsione per il suo addio

Il Psg non paga lo stipendio a Kylian Mbappé da aprile. Lo scrive L’Equipe. Gli hanno bloccato lo stipendio, e anche il bonus previsto per febbraio. Ci sono in gioco circa 80 milioni di euro. Sta finendo malissimo la sua avventura parigina, in attesa di passare al Real Madrid.

Il Psg “si è dimenticato” di pagare al giocatore lo stipendio di aprile, scrive il giornale francese. Dopo aver giocato per intero solo 11 delle ultime 21 partite, questi mancati pagamenti sembrano un’altra reazione del club alla decisione dell’attaccante di non rinnovare e di cambiare scena.

L’Equipe parla di “emarginazione, certo graduale, ma alla fine marginale. Soprattutto, il club della capitale si è “dimenticato” di corrispondere al giocatore lo stipendio di aprile, oltre al bonus previsto per febbraio, che corrisponde, secondo una fonte vicino al PSG, con un risparmio di 80 milioni di euro”.

