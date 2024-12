De Laurentiis è pronto ad accontentare Conte sul mercato: a disposizione un budget da 200 milioni (Sportmediaset)

Dando per scontati l’addio di Osimhen e i 120 milioni che il Napoli esige per la sua cessione. Manna dovrà sciogliere parecchi nodi, a cominciare da Di Lorenzo

De Laurentiis pronto ad accontentare Antonio Conte sul mercato. Ormai sul tecnico salentino si attende solo l’ufficialità dal Napoli. Nel frattempo si lavora anche sul mercato. Conte ha già chiarito tre priorità, dopo toccherà al nuovo direttore sportivo Giovanni Manna riuscire a fare un mercato degno di nota. Il budget a disposizione, dando per scontata la cessione di Osimhen, si aggira attorno ai 200 milioni. Lo riporta Sportmediaset.

L’estate di De Laurentiis sarà movimentata

De Laurentiis è pronto ad accontentare il suo nuovo tecnico sul mercato e a mettere a disposizione un budget straordinario. Duecento milioni circa, ovviamente dando per scontati l’addio di Victor Osimhen e i 120 milioni che il Napoli esige per la sua cessione.

L’estate degli azzurri sarà insomma movimentata. I nodi da sciogliere sono parecchi e Manna avrà di che preoccuparsi. Di Lorenzo vuole cambiare aria e la Juve lo aspetta a braccia aperte. Proprio tra i bianconeri, però, c’è un giocatore che piace parecchio all’ex Tottenham, vale a dire Federico Chiesa. L’affare sarebbe di quelli onerosi, ma anche certamente di quelli molto affascinanti. In realtà sugli esterni il Napoli è coperto con Kvara da una parte e Ngonge e Politano dall’altra. Chiesa però è Chiesa, considerato di un livello superiore e con margini di miglioramento ancora ampi. Insomma, se ne parlerà.

Si parlerà, e tanto, anche di altri giocatori: in difesa si è raffreddata la pista Buongiorno, perché Cairo fin qui non si muove dalla richiesta di 40 milioni e a Napoli considerano la spesa troppo elevata. In più andrebbero sostituiti Di Lorenzo e Mario Rui (in uscita anche il portoghese) e toccherà rimettere mano al centrocampo dove, Lobotka a parte, nessuno è sicuro della permanenza.

ilnapolista © riproduzione riservata