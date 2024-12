Napoli, ricucire lo strappo con Di Lorenzo è per Conte una priorità (Sky)

Il tecnico conta sul rinnovo di Kvara nonostante le lusinghe del Psg e su un sostituto di Osimhen almeno di pari livello del nigeriano.

A Sky fanno il punto della situazione dopo le ultime notizie circolate sul Napoli. Ormai su Conte si attende solo l’ufficialità. L’allenatore ha già programmato i prossimi passi del Napoli per iniziare al meglio la prossima stagione. Le priorità riguardano quindi Di Lorenzo, il sostituto di Osimhen e il rinnovo di Kvara. Lo riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport.

Le priorità di Conte, prossimo allenatore del Napoli

La parole di Massimo Ugolini:

«Le priorità, i primi tre passi di Conte da allenatore del Napoli aspettando l’ufficialità. De Laurentiis in vacanza a Ibiza. I primi tre passi, sostituto di Osimhen, il nigeriano lascerà Napoli e bisognerà trovare un attaccante di pari livello. Secondo passo il rinnovo di Kvara. Jugeli ha rilasciato un’intervista e ha detto che ci sarebbe un’offerta del Psg. L’interesse del Psg potrebbe rendere più complicata la trattativa. Il terzo passo è il faccia a faccia con Di Lorenzo. Il suo agente ha detto che è pronto a lasciare Napoli, si aspettava un trattamento diverso. Conte l’ha detto, Di Lorenzo è incedibile e bisogna ricucire questo strappo. Bisogna puntellare queste tre situazioni».

L’agente di Di Lorenzo: «Per Antonio è incedibile? Ci dovevano pensare prima»

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Tele A durante Si Gonfia La Rete chiarendo la questione della cessione chiesta dal suo assistito:

è cambiata la considerazione del Napoli?

«È cambiata la posizione per Di Lorenzo. Il presidente mi dice che se arriva l’offerta è cedibile e a quel punto il giocatore dice benissimo se voi la pensate così voglio andare via. Anche perché credo che nei 5 anni precedenti Di Lorenzo non abbia saltato una partita e non abbia sbagliato una partita. Quindi sentirsi mettere in discussione per un’annata generale che è andata male per tutti i giocatori, sentirsi mettere così in discussione vuol dire non sentire più la fiducia. Ed è normale che un giocatore dice vado altrove dove hanno più fiducia in me».

Sky dice che per Conte sarà incedibile.

«Ci dovevano pensare prima! Nella vita non si dà fiato alle parole, le parole si pesano e possono far male, prima di andare da Di Lorenzo allora prendete l’allenatore, non si può sempre parlare e tornare sempre indietro. Io ho detto delle cose, rinnoviamo a vita, non rinnego, ma la gente dimentica che vale finché il club ha fiducia, se ti mettono in discussione allora andiamo via».

ilnapolista © riproduzione riservata