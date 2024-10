Ziliani sul caso Osimhen: «Il Napoli e De Laurentiis già giudicati e assolti, non rischiano un bel nulla»

Nel processo plusvalenze-bis ci fu assoluzione per tutti e 10 i club (tra cui il Napoli per Osimhen) chiamati a rispondere dell’eventuale illecito

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha richiesto ieri di essere ascoltato dai pm di Roma sul caso delle presunte plusvalenze legate all’affare Osimhen. Alcuni giornali oggi hanno scritto che la Giustizia Sportiva resta alla porta per capire gli sviluppi della vicenda, pronta a colpire il club azzurro nel caso si evidenziasse un motivo per procedere. Sui social invece il giornalista Paolo Ziliani è sicuro, come del resto i legali di De Laurentiis, che non ci sia nulla su cui basare un’eventuale procedimento contro il Napoli.

“L’Istituto Luce e la bufala sul caso Osimhen: il Napoli e De Laurentiis già giudicati e assolti non rischiano un bel nulla Nel processo plusvalenze-bis ci fu assoluzione per tutti e 10 i club (tra cui il Napoli per Osimhen) chiamati a rispondere dell’eventuale illecito: soltanto la Juventus venne condannata per avere alterato la regolarità dei campionati elevando a sistema la pratica delle plusvalenze fittizie”

