La Giustizia sportiva aspetta la Procura, il Napoli rischia una multa o una lieve penalizzazione (Messaggero)

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato in Procura a Roma sulla questione relativa all’acquisizione di Victor Osimhen. L’audizione, avvenuta su esplicito richiesta del patron azzurro, ha lo scopo di chiarire la posizione del club che non aveva alcun interesse a portare avanti un’operazione fittizia. Il messaggero oggi chiarisce che entro la settimana i legali del Napoli, Fulgeri e Contrada presenteranno la memoria difensiva, dopo di che ci sarà la decisione di archiviazione o rinvio a giudizio. La difesa del Napoli si baserà su tre punti

Il primo riguarda proprio la solidità del bilancio del Napoli. L’aspetto è certificato e secondo la difesa del presidente De Laurentiis rappresenta l’argomento principale. Non c’era alcun bisogno di alterare i conti con un’operazione fittizia. Il secondo aspetto va ad analizzare proprio i contorni dell’affare. Il Napoli ha versato 50 milioni cash al Lille che ha regolarmente incassato la cifra. E per finire, le tasse sulle plusvalenze dei tre baby calciatori sono poi state regolarmente pagate dal club campione d’Italia. De Laurentiis è convinto di aver chiarito tutti gli aspetti e confida nell’archiviazione. La Giustizia Sportiva ovviamente attende sviluppi: il Napoli era stato già assolto nell’ambito del cosiddetto caso plusvalenze, ma la situazione potrebbe cambiare, qualora De Laurentiis andasse a processo per falso in bilancio. Tre le possibili strade: una nuova assoluzione, una multa o una lieve penalizzazione in classifica.