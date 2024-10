Vagnozzi: «Di Sinner mi impressiona il fatto che anche quando sembra distrutto riesce a dare la zampata finale»

Al CorSport: «È il rifiuto della sconfitta. Stagione su terra? Può ottenere grandi risultati. I lati fisico e tattico, su cui è migliorato molto, sono importantissimi su questa superficie»

Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, racconta al “Corriere dello Sport” il trionfo dell’azzurro e i progressi che hanno portato il giovane tennista a vincere gli Australian Open.

«È sempre stato un grande colpitore, adesso gioca anche sull’avversario. Vede il gioco, lo sa leggere in anticipo. Fa tutta la differenza del mondo. Jannik continua a crescere e a sentirsi più sicuro».

Semifinale e finale a Miami: due partite eccezionali.

«Sono stati due match diversi tra loro. Medvedev ha provato a utilizzare la stessa tattica che, a Melbourne, aveva pagato. Avevamo però studiato delle contromosse, che Jannik ha messo in pratica molto bene mandando Daniil nel pallone: non sapeva mai se stare vicino al campo o allontanarsi, ed è uscito un po’ dal match. La sfida con Dimitrov è stata differente. Nel momento in cui Jannik è andato sopra nel punteggio, giocando molto bene, il bulgaro ha perso smalto anche a causa della stanchezza accumulata».

La sensazione è che atleticamente Jannik sia cresciuto tantissimo.

«Umberto Ferrara (il preparatore fisico; ndr) sta svolgendo un lavoro incredibile, ma è un insieme di dettagli a fare la differenza. Noi pensiamo ad allenare Jannik a stare basso con le gambe, ad arrivare nella maniera giusta sulla palla e questo può accadere solo se sta bene fisicamente. In più credo che sappia intuire meglio la direzione del colpo avversario: prima lo capisce, prima ci arriva. In sostanza anticipa la giocata. Se uniamo a tutto ciò la capacità naturale di giungere in equilibrio perfetto sulla palla…».

Vagnozzi: «Oggi Sinner è ad un livello alto, ma ci sono altri mattoncini da aggiungere e aspetti da affinare»

Gli avversari durano, solitamente, un set o poco più.

«A costo di andare fuori giri, stanno tutti provando a togliere a Jannik il controllo dello scambio, perché sono consapevoli che se comanda lui non hanno scampo. Sin dagli Australian Open tutto ciò è stato evidente: chiunque sia dall’altra parte della rete gioca sopra il proprio ritmo, prende tanti rischi. È complicato, però, tenere a lungo quel livello: gli errori salgono, la prestazione cala e Jannik ne approfitta».

Due anni fa aveva raccontato che Sinner era ancora un giocatore in costruzione.

«Oggi è a un livello molto molto alto, ma ci sono altri mattoncini da aggiungere. Tanti piccoli aspetti si devono ancora affinare: può migliorare al servizio; deve riuscire a vincere il punto con giocate, a volte, un po’ più semplici; può eseguire la smorzata o scendere a rete uno o due colpi prima di quanto avviene oggi. Il lavoro principale però sarà un altro».

Quale?

«Cercare le soluzioni ai problemi tecnico-tattici che i suoi grandi avversari porteranno in campo. Medvedev sta studiando come batterlo e, se si eccettua il match di Miami, ha sempre messo in difficoltà Jannik. Alcaraz, già a Indian Wells, ha cambiato qualcosa. Tutti i top players si stanno chie«Il dendo: “E adesso come batto Sinner?”. Noi dobbiamo essere bravi a studiare le contromisure e a metterle in pratica».

Cosa si aspetta dalla stagione su terra battuta, che lo scorso anno non sorrise a Jannik?

«Torneremo in campo ad allenarci domani a Montecarlo. La programmazione, al momento, prevede il “1000” monegasco, Madrid, Roma e il Roland Garros. A Parigi, al termine dell’edizione 2023, ero sicuro che Jannik potesse giocare benissimo sulla terra. La sua superficie preferita rimarrà sempre il cemento, ma sul rosso potrà ottenere grandi risultati. I lati fisico e tattico, su cui è migliorato molto, sono importantissimi sulla terra. Vedremo cosa ci riserverà il prossimo futuro».

Cosa l’ha impressionata di più di Jannik in questi due anni?

«Il rifiuto della sconfitta. In qualsiasi situazione di punteggio crede sempre di poter ribaltare il match. Magari sembra fisicamente distrutto e invece riesce a dare la zampata finale. Mi ha sorpreso anche la voglia di continuare a lavorare ardentemente anche dopo aver raggiunto grandi risultati. Nadal, Federer e Djokovic hanno insegnato, d’altronde, che in questo sport bisogna evolversi sempre».

ilnapolista © riproduzione riservata