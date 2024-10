Traoré non ha convinto il Napoli, le quotazione del suo riscatto sono in calo (Schira)

Il Napoli non sarebbe disposto a far scattare l’opzione di acquisto di 25milioni dal Bournemouth per il giocatore ivoriano

Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter (X), Junior Traoré potrebbe non essere riscattato dal Napoli. Il centrocampista di proprietà del Bournemouth non ha convinto il Napoli e alla fine della stagione potrebbe ritornare in Premier.

Scrive Schira:

“La permanenza di Junior Traorè a Napoli con un contratto a tempo indeterminato è in calo. Il Napoli non è convinto ed è disposto a far scattare l’opzione di acquisto (€ 25M) da Bournemouth per il giocatore ivoriano“.

Junior #Traorè ’s staying at #Napoli on a permanent deal is falling. Napoli are not convinced and willing to trigger the option to buy (€25M) from #Bournemouth for the ivorian player. #transfers #afcb

Fabrizio Romano riporta che il Napoli non sa ancora come agire su Traoré, centrocampista in prestito dal Bournmouth con riscatto fissato a 25 milioni di euro. Con Calzona, il centrocampista sta trovando più spazio, anche per “ordine” di De Laurentiis.

A febbraio il presidente spiego l’esclusione di Zielinski dalla lista Champions per capire cosa fare di Traorè. Ad oggi ancora nessuna decisione è stata presa.

“Il Napoli si sta ancora prendendo tempo per decidere come procedere con il diritto di riscatto di Hamed Traoré dal Bournemouth. Anche la situazione dell’allenatore sarà cruciale per prendere la decisione finale o provare a negoziare tra i club. Valore dell’opzione di acquisto dal Bournemouth e di 25 milioni di euro”.

🔵🇨🇮 Napoli are still taking their time to decide how to proceed with buy option for Hamed Traoré from Bournemouth.

Manager situation will also be crucial to make final decision or try to negotiate between clubs — still open.

🍒 Value of buy option from #AFCB: €25m. pic.twitter.com/xO8SLduBgd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2024