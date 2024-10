Il Napoli non sa ancora cosa fare di Traoré. De Laurentiis lo preferì a Zielinski (Fabrizio Romano)

De Laurentiis per lui escluse Zielinski dalla Champions: «Se non lo faccio giocare come capisco se riscattarlo». Il suo destino dipenderà dal futuro allenatore

Fabrizio Romano riporta che il Napoli non sa ancora come agire su Traoré, centrocampista in prestito dal Bournmouth con riscatto fissato a 25 milioni di euro. Con Calzona, il centrocampista sta trovando più spazio, anche per “ordine” di De Laurentiis.

A febbraio il presidente spiego l’esclusione di Zielinski dalla lista Champions per capire cosa fare di Traorè. Ad oggi ancora nessuna decisione è stata presa.

“Il Napoli si sta ancora prendendo tempo per decidere come procedere con il diritto di riscatto di Hamed Traoré dal Bournemouth. Anche la situazione dell’allenatore sarà cruciale per prendere la decisione finale o provare a negoziare tra i club. Valore dell’opzione di acquisto dal Bournemouth e di 25 milioni di euro“.

